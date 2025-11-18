De Luca: «Eleggere Picarone»

Si è tenuto ieri al Mediterranea Hotel l’incontro promosso dal Consorzio La Rada, dedicato al welfare di prossimità come leva di sviluppo territoriale, un appuntamento organizzato in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Al centro del dibattito, la necessità di continuare ad investire in politiche sociali capaci di generare coesione, benessere e nuove opportunità economiche. Ospite principale della serata è stato Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio e candidato al Consiglio Regionale, che ha dialogato con operatori del Terzo Settore, amministratori e cittadini sul ruolo strategico dei servizi di comunità. Attraverso interventi e testimonianze sono stati presentati numerosi modelli già attivi sul territorio: un patrimonio di esperienze che, dimostra come il welfare possa essere un vero motore di sviluppo locale. A concludere l’incontro è stato il Governatore uscente Vincenzo De Luca, che ha ribadito la necessità di garantire continuità istituzionale e competenza nella gestione delle risorse pubbliche. De Luca ha dichiarato: “Per difendere la Campania e per difendere Salerno, Franco Picarone deve essere eletto, anche perché in questi anni, alla guida della Commissione Bilancio – che solitamente è una delle più delicate – ha saputo esprimere competenza e tenuta politica.” Un endorsement netto, che conferma il ruolo centrale di Picarone nell’amministrazione regionale e il peso strategico della Commissione Bilancio nelle scelte di governo. L’iniziativa del Consorzio La Rada ha evidenziato come il welfare di prossimità rappresenti oggi una vera infrastruttura di sviluppo, capace di incidere sulla qualità della vita, sull’occupazione e sulla coesione sociale. La partecipazione numerosa e attenta del pubblico ha confermato la crescente attenzione verso politiche integrate che sappiano mettere al centro persone e territori