De Luca: «Eleggere Picarone» - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

De Luca: «Eleggere Picarone»
Mossa di Cirielli, niente autonomia per la Campania
Sequestro Ciro barba, l’avv Falci precisa
Cilento, ritrovata Natalia: la 15enne scomparsa sta bene
Campania Attualità

De Luca: «Eleggere Picarone»

  • Novembre 18, 2025
  • 0
  • 120
  • 2 Min Read
De Luca: «Eleggere Picarone»

Si è tenuto ieri al Mediterranea Hotel l’incontro promosso dal Consorzio La Rada, dedicato al welfare di prossimità come leva di sviluppo territoriale, un appuntamento organizzato in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Al centro del dibattito, la necessità di continuare ad investire in politiche sociali capaci di generare coesione, benessere e nuove opportunità economiche. Ospite principale della serata è stato Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio e candidato al Consiglio Regionale, che ha dialogato con operatori del Terzo Settore, amministratori e cittadini sul ruolo strategico dei servizi di comunità. Attraverso interventi e testimonianze sono stati presentati numerosi modelli già attivi sul territorio: un patrimonio di esperienze che, dimostra come il welfare possa essere un vero motore di sviluppo locale. A concludere l’incontro è stato il Governatore uscente Vincenzo De Luca, che ha ribadito la necessità di garantire continuità istituzionale e competenza nella gestione delle risorse pubbliche. De Luca ha dichiarato: “Per difendere la Campania e per difendere Salerno, Franco Picarone deve essere eletto, anche perché in questi anni, alla guida della Commissione Bilancio – che solitamente è una delle più delicate – ha saputo esprimere competenza e tenuta politica.” Un endorsement netto, che conferma il ruolo centrale di Picarone nell’amministrazione regionale e il peso strategico della Commissione Bilancio nelle scelte di governo. L’iniziativa del Consorzio La Rada ha evidenziato come il welfare di prossimità rappresenti oggi una vera infrastruttura di sviluppo, capace di incidere sulla qualità della vita, sull’occupazione e sulla coesione sociale. La partecipazione numerosa e attenta del pubblico ha confermato la crescente attenzione verso politiche integrate che sappiano mettere al centro persone e territori

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013