De Luca, dialogo per non far impantanare progetti per il Sud

“Dovremmo riprendere a ragionare tra di noi per ritrovare una sinergia per i territori. Una sinergia per non far impantanare i progetti per il rilancio del Sud. Questa opera, progettata e voluta dalla Regione Campania testimonia che con l’unione di intenti si raggiungono risultati importanti. Un’opera straordinaria e simbolo per l’Italia”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenendo insieme al vice premier Matteo Salvini alla accensione del macchinario (TBM) che scaverà una lunga galleria nella quale passerà la maxi condotta che porterà l’acqua della diga di Campolattaro nella nuova rete di distribuzione per uso potabile ed irriguo, “un’opera finanziata dal Governo e dalla Regione Campania per 750 milioni di euro”. “Ce l’abbiamo messa tutta”, ha aggiunto De Luca ribadendo che “quando l’opera sarà finita (entro il 2027, ndr) la Campania sarà completamente autonoma per il suo fabbisogno idrico”.