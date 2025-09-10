Fico, obiettivo fare rete coi Comuni - Le Cronache Ultimora
Fico, obiettivo fare rete coi Comuni

Fico, obiettivo fare rete coi Comuni

“I Comuni sono la spina dorsale della nostra regione e del nostro Paese. Sono le amministrazioni piu’ vicine ai cittadini, alle famiglie, e forniscono servizi essenziali per la vita di una comunita’. Da Presidente della Camera ho avuto un dialogo costante con i sindaci e ho messo gli enti locali al centro del lavoro dell’istituzione. Li abbiamo coinvolti, ascoltati, abbiamo organizzato iniziative sui territori e a Montecitorio con tanti soggetti, collaborando con l’Anci, come in occasione del consueto incontro con i sindaci di tutta Italia nell’Aula della Camera dei deputati. Intendo portare questo approccio in Regione”. Lo scrive in un post sui social Roberto Fico. “Sono convinto – aggiunge Fico – che sia necessario rafforzare quel confronto tra le istituzioni che e’ indispensabile perche’ possano essere analizzate le esigenze dei territori ed individuate le migliori risposte: dalla sanita’ ai trasporti, dall’occupazione allo sviluppo. Inizieremo, gia’ dalle prossime settimane, un costante ascolto e confronto con i sindaci per ribadire, ancora una volta, la centralita’ degli enti locali nel futuro governo della Regione”. “L’obiettivo sara’ quello di fare rete, di programmare insieme l’azione sul territorio, per il bene dei cittadini, al di la’ delle appartenenze politiche”, conclude l’ex presidente della Camera.

