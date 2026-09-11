De Luca: “Dal 16 settembre al via a Salerno stagione demolizioni”

«Il 16 settembre inizierà la stagione delle demolizioni in città». Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, facendo il punto sugli interventi in corso a Salerno.

«Partiremo da Fuorni – ha spiegato De Luca – dove abbatteremo i muraglioni di una ex fabbrica conserviera che sono lì da decenni. Stiamo facendo una corsa contro il tempo per raccogliere tutte le autorizzazioni. L’obiettivo è aprire il quartiere a una vera riqualificazione urbana».

Il sindaco ha quindi anticipato ulteriori interventi: «Passeremo successivamente nel centro storico e poi toccherà a qualche stabilimento balneare fatiscente».

Nel corso della diretta De Luca ha parlato anche dei controlli della Polizia Municipale, riferendo che il reparto Nos ha sequestrato alcune moto con «marmitte sfondate», utilizzate soprattutto di notte da giovani per effettuare corse lungo alcune strade, provocando disagi ai residenti.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato l’allontanamento da piazza Amendola di un parcheggiatore abusivo affetto da scabbia e lo sgombero di un «buontempone» dall’area sottostante la piscina Vita, sul lungomare Tafuri, a Torrione.

Infine, il sindaco ha riferito di ulteriori sequestri effettuati dal Nos: merce contraffatta in corso Vittorio Emanuele e una piattaforma contenente prodotti scaduti, tra cui pesce, destinati alla vendita.