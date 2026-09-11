Salernitana-Potenza: le formazioni. lescano in panchina

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. A disp: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Lescano, Djamanca, Boncori, Del Pin, Longobardi, Cardoni, Bevilacqua. All: Cosmi
Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Castorani, De Marco, Bando; Petrungaro, Selleri, D’Auria. A disp: Franchi, Gironi, Verza, Adjapong, Bruschi, Murano, Mazzeo, Franzolini, Gorga, Manfredonia, Staver, Giannini, Ghisolfi, Dos Santos, Paolino. All: Tisci
Arbitro: Ursino di Pescara (Bosco/Di Carlo). IV uomo: Vingo. FVS: Monaco