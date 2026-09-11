Picchia la moglie e la minaccia con un coltello: preso 55enne

Nella giornata di giovedì, a Pontecagnano Faiano, i carabinieri della locale Stazione unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di P.C., 55anni, indagato per atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi, rapina e lesioni personali aggravate, nei confronti della moglie.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo avrebbe seguito la donna presso un parcheggio per poi aggredirla con un coltello e colpirla con pugni e schiaffi, impossessandosi anche del suo telefono cellulare. Dopo l’aggressione l’indagato si sarebbe allontanato per poi essere rintracciato e sottoposto a perquisizione, all’esito della quale è stato trovato nella disponibilità di un coltello a scatto con lama di 9 centimetri. Dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto.