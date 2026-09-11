Picchia la moglie e la minaccia con un coltello: preso 55enne - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

De Luca: “Dal 16 settembre al via a Salerno stagione demolizioni”
Picchia la moglie e la minaccia con un coltello: preso 55enne
Premio Sele d’Oro Mezzogiorno 2026: i premiati
Trofeo Città di Salerno, domenica la competizione in memoria di Peppe Lamberti
Pontecagnano Cronaca

Picchia la moglie e la minaccia con un coltello: preso 55enne

  • Settembre 11, 2026
  • 0
  • 68
  • 1 Min Read
Picchia la moglie e la minaccia con un coltello: preso 55enne

Nella giornata di giovedì, a Pontecagnano Faiano, i carabinieri della locale Stazione unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di P.C., 55anni, indagato per atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi, rapina e lesioni personali aggravate, nei confronti della moglie.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo avrebbe seguito la donna presso un parcheggio per poi aggredirla con un coltello e colpirla con pugni e schiaffi, impossessandosi anche del suo telefono cellulare. Dopo l’aggressione l’indagato si sarebbe allontanato per poi essere rintracciato e sottoposto a perquisizione, all’esito della quale è stato trovato nella disponibilità di un coltello a scatto con lama di 9 centimetri. Dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012