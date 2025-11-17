De Luca, consigli a Fico? Tenga fuori i politicanti dalla sanità

“Occorre attenzione sul piano amministrativo, ma soprattutto bisogna adottare il metodo che abbiamo adottato noi lavorando alla Regione Campania. Buttare fuori la politica politicante dalla sanità, fuori la camorra dagli ospedali, fuori i politicanti dalle stanze della Regione”. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca intervenendo a Nocera Inferiore (SALERNO) rispondendo a chi gli chiedeva un consiglio da dare a Roberto Fico. “Uno dei problemi che mi preoccupano di più – ha proseguito – è se comincia il mercato degli incarichi, i politicanti, un assessore a me, uno a te. Quando abbiamo accumulato in Campania 7 miliardi di euro di debiti, questa è la Regione che abbiamo preso in mano noi, è esattamente perché il metodo di scelta era quello. Mica si sceglievano i direttori generali, i primari, sulla base del merito. No, era un mercato fra i partiti. Noi abbiamo fatto piazza pulita, abbiamo espulso i politicanti dalla sanità campana e dalle istituzioni campane. E abbiamo cacciato anche la camorra dagli ospedali. La raccomandazione è di continuare a lavorare con questo metodo. Ci vuole la forza per farlo, ci vuole il rigore e ci vuole la capacità di resistere ai politicanti. Vediamo”
