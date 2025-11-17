Cirielli, 'agricoltura al centro, rivedere piano paesistico' - Le Cronache Ultimora
Cirielli, 'agricoltura al centro, rivedere piano paesistico'

Punteremo sull’innovazione delle aziende agricole, sul ricambio generazionale perché bisogna favorire la presenza dei giovani nelle imprese agricole ed è necessario rivedere il piano paesistico senza imbrogliare i cittadini come è stato fatto in passato”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli, che oggi ha incontrato Copagri sottolineando che “l’agricoltura è al centro della nostra campagna elettorale” e ricordando che il governo ha stanziato per il settore 14 miliardi. Uno stanziamento, aggiunge, “perché crediamo nella sovranità alimentare. La guerra in Ucraina e i dazi hanno dimostrato che bisogna essere in grado di rispondere alle emergenze e lo si fa passando proprio per la sovranità alimentare”. Secondo Cirielli il settore agricolo in Campania è strettamente collegato “ad un’altra industria di rilievo che è l’agroalimentare e noi vogliamo lavorare ancora di più per creare una filiera forte tra chi produce, chi lavora i prodotti, chi fa marketing. Dobbiamo ridurre i passaggi intermedi e aumentare il valore della catena, innanzitutto per gli agricoltori e dobbiamo far sì che le persone restino nei territori rurali riducendo i disagi e, dunque, aumentando in quelle aree i servizi”.

