De Luca, ‘Concorsi Oss sospesi perché a rischio legalità’

Abbiamo verificato le anomalie e deciso, anche sulla base di voci di compra-vendita, di fermare il concorso”. Il presidente della Campania, a margine di un incontro a Serino, in provincia di Avellino, ha spiegato che il concorso bandito dalla regione per l’assunzione di Oss nella Asl di Salerno e Napoli 1, “andrà avanti” ma seguendo procedure e criteri di massima trasparenza. “Abbiamo accertato che la società incaricata di preparare i quiz, lo aveva fatto una settima prima della prova, mettendo così a rischio la regolarità e la trasparenza. I nuovi quiz dovranno essere definiti il giorno prima del concorso e la busta dovrà essere consegnata ai carabinieri e alla Guardia di Finanza per essere aperta la mattina del concorso”.