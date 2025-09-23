"Aerei militari russi hanno violato tre volte il nostro spazio aereo": la denuncia della Norvegia - Le Cronache
“Aerei militari russi hanno violato tre volte il nostro spazio aereo”: la denuncia della Norvegia
De Luca, ‘Concorsi Oss sospesi perché a rischio legalità’
“La Russia può disturbare il 40% dei voli in Europa”, l’allerta Ue
Camminare fa bene, ma bisogna seguire ‘le 5 regole’
“Aerei militari russi hanno violato tre volte il nostro spazio aereo”: la denuncia della Norvegia

  • Settembre 23, 2025
“Aerei militari russi hanno violato tre volte il nostro spazio aereo”: la denuncia della Norvegia

(Adnkronos) – Il premier norvegese Jonas Gahr Støre ha denunciato che aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo norvegese tre volte quest'anno, in primavera ed estate, due volte sul mare e uno su territori non abitati. Un SU-24 il 25 aprile scorso, per quattro minuti, un L410 Turbolet da trasporto, per tre minuti il 25 luglio, e un SU-33 per un minuto il 18 agosto. "Non possiamo stabilire se si tratta di una azione deliberata o di un errore di navigazione" ha dichiarato. "Ma qualunque ne sia la causa, rimangono atti inaccettabili e lo abbiamo fatto presente ai russi".  L'ambasciata russa a Oslo ha risposto dicendo che le affermazioni non sono "confermate da dati oggettivi dei loro sistemi di ricognizione".  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

