Capaccio. Minella (Forza Italia): Stare vicino alla comunità

La conclusione dell’amministrazione di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, segna un momento significativo per l’intera comunità. Non si tratta soltanto di un passaggio politico: è una fase che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, che oggi avvertono la necessità di chiarezza, continuità e scelte capaci di restituire fiducia.

Quando una maggioranza si interrompe, si genera inevitabilmente un periodo di smarrimento, fatto di interrogativi e di attese. È in questi frangenti che emerge con forza il bisogno di istituzioni solide, capaci di garantire ascolto e presenza.

Capaccio Paestum è un territorio che conosco profondamente, non solo per la mia lunga attività professionale, ma per le relazioni umane che vi ho costruito nel tempo. Ho condiviso percorsi importanti con dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, famiglie e studenti: una trama di rapporti che ha accompagnato la mia vita professionale e personale, fondata sulla fiducia e sulla collaborazione quotidiana.

Per questo ogni crisi amministrativa pesa in modo particolare: non riguarda solo gli assetti politici, ma la serenità delle persone, delle imprese, dei giovani che cercano prospettive concrete per il loro futuro.

Come consigliere regionale della Campania, vivo questo passaggio con partecipazione sincera e con senso di responsabilità. È compito delle istituzioni restare vicine alla comunità nei momenti di incertezza, offrendo stabilità, ascolto e capacità di orientare le scelte.

La politica, quando è autentica, deve saper accompagnare le persone con rispetto, con fermezza e con quella sensibilità che nasce dall’esperienza condivisa sul territorio.

Mi auguro che si possa presto ricostruire un clima sereno, fondato sul confronto e sulla collaborazione. Le crisi non devono trasformarsi in divisioni permanenti: possono diventare l’occasione per ritrovare coesione e per rimettere al centro il bene comune.

La conclusione di questa esperienza amministrativa apre uno spazio nuovo: Capaccio Paestum ha bisogno di un percorso che rimetta al centro la comunità, che valorizzi le energie migliori del territorio e che sappia costruire scelte lungimiranti. È il momento di restituire alla città un’amministrazione capace di ascoltare, di comprendere e di guidare con responsabilità, con attenzione alle persone e con la determinazione di avviare una fase più ordinata e più coerente con le esigenze del territorio.

Mimì Minella Consigliere Regionale della Campania – Forza Italia