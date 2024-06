De Luca a Schmidt, serve più ironia, già la politica è triste

Chiama in causa le battute rivolte nei giorni scorsi nei confronti di Eike Schmidt, e al direttore del museo di Capodimonte – che si è candidato senza successo alla carica di sindaco di Firenze – il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dice di “non prendersela e di avere più ironia”. “Avevo fatto qualche battuta in relazione all’impegno del direttore di Capodimonte, ho simpatia per il direttore Schmidt, una persona di valore – ha detto nel corso della consueta diretta Fb del venerdì – un po’ di ironia! Già la vita è triste, la politica ancora di più, i ministeri nazionali non ne parliamo, ogni tanto cerchiamo di alleggerire le situazione. Direi a Schmidt di non prendersela e di avere un po’ più di ironia fermo restando che la scelta fatta a me è parsa non condivisibile e non rispettosa per il museo di Capodimonte, Napoli, e per la cultura del nostro Paese”. “Mi perdonerà il nuovo responsabile del museo di Capodimonte ma non credo che sia accettabile mettersi in aspettativa dopo due mesi per andare in campagna elettorale – ha sottolineato – Ora la campagna si è conclusa e il direttore ritorna, ci auguriamo di poter assistere ad eventi ed iniziative di grande valore artistico come è stato fatto con la direzione Bellenger un vecchio direttore che speriamo di poter vedere impegnato a Napoli in attività culturali, sarebbe bene non disperdere il patrimonio e le competenze del dottor Bellenger”.