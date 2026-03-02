De Giovanni ancora contro i salernitani

Nei giorni scorsi, durante un’intervista rilasciata all’emittente regionale Canale 8, Maurizio De Giovanni ha spiegato perché da tre anni non presenta più i suoi libri a Salerno.
Tutto nasce da un Roma–Salernitana segnato anche da offese razziste contro i napoletani, pronunciate — secondo il racconto del famoso scrittore partenopeo, peraltro grande sostenitore della squadra azzurra — pure da tifosi salernitani.
Le sue parole sono chiarissime: «Io amo Salerno, amo i miei lettori salernitani… ma se le autorità non prendono le distanze da certe affermazioni, io non tornerò a Salerno per scelta».