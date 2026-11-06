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Daspo di 5 anni e denuncia per apologia a tifoso Ferencvaros con maglia Mussolini

  • Novembre 6, 2026
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Daspo di 5 anni e denuncia per apologia a tifoso Ferencvaros con maglia Mussolini

(Adnkronos) – E’ stato denunciato per apologia di fascismo il tifoso del Ferencvaros che ieri, prima della partita contro il Milan, ha indossato una maglia con il volto di Benito Mussolini. L’ultras di estrema destra, un 50enne ungherese, aveva indossato la t-shirt in piazza Duomo, dove circa 4mila tifosi ungheresi si erano radunati prima del match di Europa League. Nelle fasi di filtraggio al Meazza i poliziotti, impegnati nel servizio di ordine pubblico predisposto per la partita, hanno individuato l’uomo ai tornelli e lo hanno identificato. 

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Daspo per la durata di 5 anni, con cui gli viene interdetto l’accesso a tutti gli impianti sportivi italiani ed europei, in cui si giocano partite di calcio. Sono ancora in corso – fa sapere la Questura – “ulteriori attività per identificare responsabili di condotte costituenti reato verificatesi prima della partita in piazza Duomo”, dove gli ultras hanno esposto lo striscione “We have to defend Europe”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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