D’Alessio: Azione ha mantenuto una linea coerente

«Il nostro è un partito in crescita, anche con i sondaggi di queste Europee perché abbiamo mantenuto una linea coerente e dritta; siamo in una fase in cui, da un punto di vista strutturale e organizzativo, dobbiamo ancora crescere però il messaggio sta passando». Lo ha dichiarato il deputato salernitano di Azione Antonio D’Alessio a margine dell’incontro, presso la sede del partito, con Ettore Rosato. «Noi riteniamo che c’è bisogno di un’Europa coesa. Le elezioni europee sono sempre state un po’ snobbate dalla comunità, l’Europa è sempre stata vista lontana dalle nostre vicende, è sempre stato interpretato il voto delle europee come un voto di sondaggio dello stato di salute dei partiti ma non deve essere così perché la situazione è così delicata a livello internazionale, per cui dobbiamo puntare in coscienza su quelle che, secondo gli elettori, saranno le migliori scelte sia da un punto di vista del messaggio politico del partito sia dal punto di vista anche delle candidature, perché alcuni partiti provano a puntare sul candidature di bandiera da un punto di vista del ritorno mediatico ma noi pensiamo di dover mandare in Europa persone che sappiano rappresentare i territori». Il deputato salernitano è poi intervenuto sull’emergenza sicurezza che si vive in città, alla luce degli ultimi casi che si sono verificati: «In città c’è tutto un altro discorso da fare, lo abbiamo detto più volte: bisogna che la società civile prenda atto del fatto che c’è necessità di partecipazione ai percorsi politici, dobbiamo provare a programmare qualcosa di nuovo anche per questa città». er.no