Da Tel Aviv a Kabul, traffico aereo bloccato dopo attacco Israele all’Iran

(Adnkronos) – Nessun aereo è in volo fra Tel Aviv e Kabul dopo l'attacco israeliano contro l'Iran. Al Ben Gurion, principale scalo dello Stato ebraico, alla luce "della attuale speciale situazione di sicurezza" tutti i voli "sono cancellati fino a nuove comunicazioni", si legge sul sito dell'aeroporto che invita i passeggeri a "non recarsi" nello scalo. Anche la Giordania ha chiuso lo spazio aereo. Ma i siti come FlightRadar24 mostrano un 'grande vuoto' per migliaia di km che arriva fino alla capitale afghana. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)