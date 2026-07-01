Da Salerno a Lanzarote, grande storia di sorrellanza nel mistero dell’amicizia

Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, presso la libreria Feltrinelli di Salerno presentazione del romanzo di Argentina Napoli “Se non c’è l’acqua… ci siamo noi” (D’Amato editore). Si tratta dell’opera prima della scrittrice salernitana, già presentata con successo di critica e di pubblico al recente Salone del Libro di Torino. Dialogherà con l’autrice Celeste Napolitano, interverranno Alfonso Amendola, Andrea Manzi e Vincenzo Salerno. Concluderà l’autrice. Letture di Pasquale De Cristofaro. Il libro In un carosello di vite diverse ma profondamente intrecciate, e con una presenza angelica impalpabile e concreta che aleggia e veglia su di loro, un gruppo di donne energiche e volitive inizia un viaggio fisico ed emotivo verso un’isola che si rivelerà meta del cuore e cuore pulsante della loro avventura. In un avvincente diario di viaggio, scandito dai cinque giorni di permanenza a Lanzarote, l’originale compagnia vivrà alcune esperienze più o meno avventurose, alternando momenti di grande emozione ad altri di leggera ilarità, attimi di tensione e talvolta di vera e propria crisi, che lasceranno spazio a colpi di scena e sorprendenti rivelazioni. Il viaggio, progettato per ritrovare quel che resta di una persona cara, finirà per essere la scoperta di sé, dei propri lati più inediti, consentendo a ciascuno dei protagonisti di tornare rinnovati, in un modo o nell’altro. Il carattere, le insicurezze, i punti di forza ma anche le fragilità, nel palesarsi evidenzieranno la bellezza della diversità, che arricchisce e completa. Racconto corale, eppure a tratti molto intimo, questo romanzo è un omaggio all’amicizia tra donne, che esiste, nonostante i diffusi luoghi comuni sulla presunta rivalità femminile. Da sfondo, l’isola di Lanzarote, con la sua natura selvaggia ma accogliente, dove la potenza degli elementi sembra muovere gli eventi e accompagnare i protagonisti in un percorso di ricerca interiore verso una rinnovata consapevolezza. L’autrice Argentina Napoli (Salerno, 1970) laureata in Pedagogia, insegna con amore nella scuola primaria. La musica, coltivata attraverso gli studi e l’esperienza corale, accompagna da sempre il suo percorso umano e professionale. Viaggiare e scrivere sono per lei modi diversi di incontrare l’anima delle persone.