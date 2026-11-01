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Da oggi scatta il contributo di 2 euro sui pacchi extra-Ue, nel mirino le spedizioni dalla Cina

  • Novembre 1, 2026
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Da oggi scatta il contributo di 2 euro sui pacchi extra-Ue, nel mirino le spedizioni dalla Cina

(Adnkronos) – Scatta da oggi, domenica 1 novembre, nell’Unione europea il contributo di 2 euro sui pacchi spediti direttamente ai consumatori da Paesi extra Ue, indipendentemente dal valore della merce. La misura punta a contenere il flusso di piccoli invii, soprattutto dalla Cina, e a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali. Il contributo si aggiunge al dazio di 3 euro già introdotto a luglio sui pacchi di valore inferiore a 150 euro. 

La tariffa si applica a ciascuna tipologia di articolo contenuta nella spedizione: per esempio, un pacco con dieci magliette sarà soggetto a un contributo di 2 euro, mentre uno con magliette e cappelli pagherà 4 euro. Secondo la Commissione europea, il costo non dovrebbe ricadere sui consumatori, ma venditori e piattaforme potranno aggiungerlo al prezzo prima dell’acquisto. 

La misura arriva dopo che lo scorso anno sono entrati nell’Ue quasi 6 miliardi di piccoli pacchi, il 93% dei quali provenienti dalla Cina. Il contributo di 2 euro è permanente e il suo importo sarà riesaminato ogni due anni. Il dazio di 3 euro resterà invece in vigore, come misura temporanea, fino al primo luglio 2028. 

 

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