Da domani Salerno capitale dell’aviazione

di Erika Noschese

Salerno si prepara a vivere tre giornate all’insegna dell’Aeronautica Militare, del tricolore e dello spettacolo. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la città ospiterà il 22° Raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, affiancato dall’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con le Frecce Tricolori protagoniste nei cieli del golfo. Si tratta del primo Raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica organizzato in Campania, con delegazioni e sezioni provenienti da tutta Italia, isole comprese. Un appuntamento che assume un significato particolare anche per il ritorno delle Frecce Tricolori a Salerno, a vent’anni esatti dall’ultima esibizione, avvenuta nell’agosto del 2006. Il 27 settembre sarà inoltre una giornata destinata a segnare la storia della Pattuglia Acrobatica Nazionale: l’Air Show di Salerno sarà infatti l’ultima esibizione delle Frecce Tricolori con gli MB-339, gli aerei che da anni costituiscono gli assetti della PAN. Dopo questa fase, il passaggio ai nuovi velivoli aprirà un nuovo capitolo per la Pattuglia. La manifestazione è promossa dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, organizzata in collaborazione con la sezione di Salerno e l’Aero Club Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno e il contributo della Camera di Commercio di Salerno, impegnata nel sostegno allo sviluppo economico e turistico del territorio. Alle attività organizzative ha collaborato anche CNA Salerno. Il programma prenderà il via venerdì 25 settembre con l’inaugurazione, alle 10.30, del Villaggio Azzurro sul Lungomare Santa Teresa, che resterà aperto per tutto il fine settimana. Il pubblico potrà visitare gli stand informativi dell’Aeronautica Militare e dell’Associazione Arma Aeronautica, provare un simulatore di volo e ammirare la mostra statica del cockpit di un Tornado. Sempre venerdì, al Teatro Pasolini, CNA Salerno proporrà lo spettacolo-evento “Il cielo nelle mani”, dedicato a moda, oreficeria e ceramica artistica, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze produttive del territorio attraverso una serata ispirata al tema del volo. Sabato 26 settembre, alle 19.30, il Teatro Augusteo ospiterà invece il concerto della Banda dell’Aeronautica Militare, diretta dal maestro Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 circa, sono previste le prove ufficiali della manifestazione aerea sul lungomare di Pastena. La giornata centrale sarà domenica 27 settembre. In mattinata, a partire dalle 9, è previsto il ritrovo dei partecipanti al raduno sul Lungomare Trieste, seguito dal corteo solenne da Piazza Dante Alighieri a Piazza della Libertà, dove, dalle 10.30, si terranno le celebrazioni ufficiali alla presenza delle autorità civili e militari. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 circa, gli occhi saranno invece rivolti al cielo per il grande Air Show sul lungomare Pastena-Marconi. L’esibizione delle Frecce Tricolori sarà preceduta dal gruppo elicotteri HH139 del IX Stormo “Francesco Baracca”, dalla simulazione di un soccorso aereo in mare, dal lancio di paracadutisti dell’Aeronautica Militare, dal passaggio di aerei dell’Aero Club Italia di Salerno e dall’esibizione di un pilota campione di acrobazia aerea a motore. A sottolineare il significato dell’appuntamento è il generale Gennaro Cuciniello, presidente dell’Associazione Arma Aeronautica di Salerno. «Siamo qui a Salerno da quattro anni, però con orgoglio posso dire che siamo riusciti ad avere, nell’arco di pochissimi anni, le Frecce Tricolori, che mancavano da Salerno dal 2006. Per la prima volta in Campania abbiamo organizzato il primo Raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica qui a Salerno». E proprio Cuciniello evidenzia il carattere storico dell’Air Show: «A conclusione di questi tre giorni magnifici ci sarà l’Air Show con le Frecce Tricolori, che sarà l’ultima esibizione in assoluto con gli MB-339. Dall’anno prossimo ci saranno dei nuovi aerei. È importante sottolineare che Salerno sarà l’ultima sede di una manifestazione con questi velivoli, che chiuderanno il loro ciclo operativo e successivamente faranno parte del Museo Storico dell’Aeronautica». L’evento rappresenta anche una vetrina per il territorio e per il comparto turistico. L’assessore al Turismo Alessandro Ferrara ha sottolineato il lavoro portato avanti per rendere possibile l’arrivo delle Frecce Tricolori e l’impatto che l’iniziativa potrà avere sulla città. «È un evento importantissimo e penso che Salerno meriti anche questa vetrina», ha evidenziato, ricordando l’attesa di migliaia di radunisti e visitatori. Per Lucio Ronca, componente della Giunta della Camera di Commercio di Salerno, le tre giornate avranno una rilevanza che va oltre il solo appuntamento aeronautico. L’Air Show si inserisce infatti in un programma più ampio di iniziative collegate al raduno e accompagnerà il passaggio della PAN ai nuovi velivoli. «Poi arriveranno i nuovi velivoli, con i piloti che dovranno addestrarsi per un anno intero. Vedremo quindi un altro Air Show nel 2028». A completare il programma, nella mattinata di lunedì 28 settembre, a partire dalle 9, è prevista la visita dei piloti e di una delegazione dell’Aeronautica Militare all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove saranno portati doni ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria. Salerno si prepara dunque a un fine settimana che unirà tradizione aeronautica, spettacolo e promozione del territorio, con delegazioni provenienti da tutta Italia e migliaia di visitatori attesi. Al centro dell’attenzione, domenica pomeriggio, ci saranno le Frecce Tricolori: per la Pattuglia Acrobatica Nazionale sarà l’ultima esibizione con gli MB-339, prima del passaggio ai nuovi velivoli.