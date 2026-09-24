Salernitana, bene le prove generali per Cosmi

di Marco De Martino

SALERNO – Otto reti per preparare la prossima trasferta. La Salernitana mette benzina nelle gambe e indicazioni nel motore in vista della sfida di sabato pomeriggio, quando alle 14:30 i granata saranno di scena allo stadio Ezio Scida. Ieri, all’Arechi, la squadra di Serse Cosmi ha affrontato in allenamento congiunto il Salernum Baronissi, formazione impegnata nel campionato di Eccellenza, imponendosi con un netto 8-1 (una fase di gioco nella foto US Salernitana 1919). Una sgambatura utile per tenere alto il ritmo e consentire al tecnico di valutare la condizione del gruppo. A prendersi la scena è stato Villa, autore di una doppietta. Nel tabellino dei marcatori sono finiti anche Bevilacqua, Llano, Anastasio, Lescano, M. Djamanca e D’Ursi. Un test che ha permesso alla squadra di mantenere il ritmo partita e di affinare ulteriormente i meccanismi in vista del prossimo impegno ufficiale. In vista della prossima gara, le indicazioni portano verso la continuità. Cosmi dovrebbe infatti riproporre il 4-4-2 e confermare lo stesso undici delle ultime quattro uscite di campionato. L’unica novità dovrebbe riguardare la fascia sinistra della difesa, con Anastasio pronto a riprendere il posto di Zoia. Una scelta che confermerebbe la volontà di puntare sulle certezze costruite nelle ultime settimane, senza intervenire sull’assetto tattico. Restano da monitorare le condizioni degli indisponibili. Marco Capuano e Kees de Boer hanno svolto lavoro differenziato, mentre Malik Djibril e Jonas Heinz hanno seguito un programma specifico tra palestra e terapie. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni l’evoluzione delle rispettive condizioni. Il conto alla rovescia è già iniziato. La squadra tornerà al lavoro oggi pomeriggio alle 16 al Mary Rosy, per un’altra seduta dedicata alla preparazione della sfida dello Scida. Domani invece sarà tempo di rifinitura e di scelte, con Cosmi chiamato a definire gli ultimi dettagli prima della partenza per la Calabria.