Cyberattacchi, la denuncia di Tajani: "Miei dati su dark web e minacce alla mia famiglia per sostegno Italia a Kiev" - Le Cronache
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Cyberattacchi, la denuncia di Tajani: “Miei dati su dark web e minacce alla mia famiglia per sostegno Italia a Kiev” Uomo di 39 anni investito da un treno a Cascina, disagi sulla linea ferroviaria: ritardi e cancellazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno Guerra in Ucraina, raid russi su Kiev: cinque feriti tra cui un 14enne Arrestato uomo armato vicino Casa Bianca: “Voci mi dicevano di uccidere Trump” Allarmi bomba in Europa, Ft: “Intelligence indaga su possibile regia russa dietro minacce” Meteo, ancora una giornata di pioggia poi cambia tutto: da domani torna l’alta pressione, le previsioni Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile” Paraguay, Pedro Alliana ha prestato giuramento come presidente: il suo predecessore Peña agli arresti domiciliari Iran, le tre opzioni di Trump dopo il voto di Midterm: “Presto la decisione”. Nella notte colpita l’isola di Qeshm Verissimo oggi 7 novembre, ospiti e anticipazioni della puntata Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Qatar: orari e dove vederle in tv (in chiaro) Cyberattacchi, la denuncia di Tajani: “Miei dati su dark web e minacce alla mia famiglia per sostegno Italia a Kiev” Uomo di 39 anni investito da un treno a Cascina, disagi sulla linea ferroviaria: ritardi e cancellazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno Guerra in Ucraina, raid russi su Kiev: cinque feriti tra cui un 14enne Arrestato uomo armato vicino Casa Bianca: “Voci mi dicevano di uccidere Trump” Allarmi bomba in Europa, Ft: “Intelligence indaga su possibile regia russa dietro minacce” Meteo, ancora una giornata di pioggia poi cambia tutto: da domani torna l’alta pressione, le previsioni Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile” Paraguay, Pedro Alliana ha prestato giuramento come presidente: il suo predecessore Peña agli arresti domiciliari Iran, le tre opzioni di Trump dopo il voto di Midterm: “Presto la decisione”. Nella notte colpita l’isola di Qeshm Verissimo oggi 7 novembre, ospiti e anticipazioni della puntata Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Qatar: orari e dove vederle in tv (in chiaro)
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Cyberattacchi, la denuncia di Tajani: “Miei dati su dark web e minacce alla mia famiglia per sostegno Italia a Kiev”

  • Novembre 7, 2026
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Cyberattacchi, la denuncia di Tajani: “Miei dati su dark web e minacce alla mia famiglia per sostegno Italia a Kiev”

(Adnkronos) – “Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari”. È la denuncia su X del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme”, assicura il titolare della Farnesina. 

 

“La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato﻿ sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso”, sostiene Tajani, secondo cui gli attacchi sarebbero anche una reazione alle iniziative avviate per rafforzare la sicurezza informatica del ministero degli Esteri. “Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una ‘direzione cyber’ per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili”, spiega il ministro, sottolineando che l’Italia è operativa e in stretto coordinamento con gli alleati. “Noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese”, conclude. 

“Sono molto gravi le minacce degli hacker filo russi di NoName057(16) nei confronti di Antonio Tajani. Il vice presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, viene minacciato per le sue posizioni coraggiose in difesa della libertà dei popoli. Questo gruppo di hacker è ritenuto pericoloso e minaccioso anche perché legato, certamente, ad ambienti russi, in particolare a strutture dell’intelligence di Mosca. Parallelamente, io e altri esponenti di Forza Italia, abbiamo ricevuto lettere di minacciosa censura da parte dell’Ambasciata iraniana a Roma, perché abbiamo ‘osato’ partecipare a manifestazioni contro la pena di morte in Iran, a sostegno di Najmeh Amini. Forza Italia difende la libertà in Italia e nel mondo. Si batte contro la pena di morte. Le minacce nei confronti di Tajani non vanno sottovalutate per il ruolo di punta che svolge nel contesto internazionale in difesa di principi per noi inderogabili”, ha commentato il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri.
 

“Nessuno di noi si farà intimidire nè dai russi nè dai rappresentanti degli Ayatollah oscurantisti, che non solo tengono sotto il loro dominio oppressivo il popolo iraniano, ma minacciano la comunità internazionale, alimentando e finanziando terroristi come gli Houthi, Hamas e Hezbollah”, conclude Gasparri. 

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