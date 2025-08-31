Crolla struttura luci a concerto nel salernitano, paura per Raphael Gualazzi

(Adnkronos) – Paura ieri sera ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice, nel salernitano, durante il concerto di Raphael Gualazzi, quando una pesante impalcatura con luci montate ha ceduto improvvisamente, crollando a pochi centimetri dall'artista che si trovava sul palco. La scena è stata ripresa da diversi spettatori che stavano filmando l'esibizione di Gualazzi. La vicenda è stata commentata sui social anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli. "Gli spettacoli devono essere momenti di divertimento e di condivisione, non devono trasformarsi in tragedie. La sicurezza deve venire prima di tutto, non si può continuare a tollerare che strutture improvvisate e allestimenti precari mettano in pericolo la vita di chi sta sul palco e del pubblico presente. È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire”, sottolinea il deputato di Alleanza Verdi–Sinistra. Raphael Gualazzi e i musicisti della sua band ci tengono a far sapere che stanno bene. Il tour prosegue questa sera a Galatina per un nuovo live 'sold out' con orchestra. "Il sollievo per l’artista e management – si legge in una nota – è sapere che nell’incidente il pubblico non è stato coinvolto ma, allo stesso tempo, c’è il rammarico perché ad oggi ancora accadono episodi del genere che possono mettere in pericolo non solo chi vive il palco ma, soprattutto, chi vuole godersi lo spettacolo". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
