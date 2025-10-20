Usa, Corte d'Appello dà ragione a Trump: "Sì alla Guardia nazionale a Portland" - Le Cronache
Usa, Corte d’Appello dà ragione a Trump: “Sì alla Guardia nazionale a Portland”

Usa, Corte d’Appello dà ragione a Trump: “Sì alla Guardia nazionale a Portland”

(Adnkronos) – Una corte d'appello degli Stati Uniti ha dichiarato che il presidente Donald Trump può inviare truppe della Guardia Nazionale a Portland, nonostante le obiezioni del governatore dell'Oregon. La sentenza è l'ultimo passo in una battaglia che vede contrapposta la Casa Bianca agli stati progressisti che hanno respinto quella che definiscono l'eccessiva influenza autoritaria di Trump. La sentenza apre la strada all'impiego di 200 membri della Guardia Nazionale per proteggere gli edifici federali dalle proteste contro il controllo dell'immigrazione. Lo Stato dell'Oregon ha portato l'amministrazione in tribunale per cercare di impedire l'impiego delle sue forze armate, ottenendo una sospensione da un tribunale di grado inferiore che ha impedito qualsiasi intervento sul terreno durante la decisione della questione.  La decisione di oggi, pronunciata da due dei tre giudici del collegio d'appello, annulla la sospensione.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

