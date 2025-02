Nocera. Sequestrati beni a Ciro Barba

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di SALERNO, su proposta congiunta della Procura della Repubblica di SALERNO, della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e del Direttore della DIA. Sono stati sequestrati beni mobili e disponibilità finanziarie, ritenute nella titolarità o nella disponibilità di Ciro Barba, imprenditore di Nocera Inferiore. L’uomo è stato definitivamente condannato per estorsione (1999) nonché, in primo grado, dal Tribunale di Nocera Inferiore per associazione mafiosa (1997), reato poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di Appello di Napoli. Il sequestro ha riguardato i conti correnti dell’indagato e del nucleo familiare, veicoli, terreni agricoli e la proprietà dì cinque società, con sedi in Campania e in Toscana, operanti nel settore agro-alimentare e in quello delle costruzioni residenziali per un ammontare complessivo di circa tre milioni dì euro. Il decreto di sequestro è stato emesso al termine della attività investigativa condotta dalla Sezione DIA di SALERNO sull’uomo e sugli asset patrimoniali e finanziari a lui riconducibili che, nel corso del tempo, erano stati intestati a vari prestanome.