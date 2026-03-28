Cosmi: Cinque gol subiti danno senso di impotenza - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Blitz Nas a Salerno e provincia
Cosmi: Cinque gol subiti danno senso di impotenza
Salernitana umiliata a Potenza: ne prende 5
Salerno. Zambrano presenta il suo programma. Il video
Salernitana

Cosmi: Cinque gol subiti danno senso di impotenza

  • Marzo 28, 2026
  • 0
  • 117
  • 1 Min Read
Cosmi: Cinque gol subiti danno senso di impotenza

Il tecnico della Salernitana, Fabio Cosmi, ha commentato con durezza la pesante sconfitta subita dai granata sul campo del Potenza (5-2), mettendo in evidenza le lacune della squadra in vista dei playoff.

“Fatico ad analizzare questa partita – ha spiegato Cosmi – abbiamo preso un gol assurdo in apertura. Poi siamo riusciti a ribaltarla, ma sul 2-1 abbiamo dato segnali di fragilità che l’avversario ha prontamente sfruttato. Prendere cinque gol dà un senso di impotenza e fa sembrare vanificato il lavoro svolto fino ad ora”.

Il tecnico ha evidenziato problemi di atteggiamento: “C’è stato un peccato di presunzione da parte della squadra, con un approccio superficiale alla gara. Queste batoste devono insegnare qualcosa. Avevo visto segnali preoccupanti già durante la settimana”.

Cosmi ha poi sottolineato le difficoltà dei singoli reparti: “Giornata negativa dei nostri difensori, positiva degli attaccanti. Non cerco giustificazioni, ma oggi avevamo tre giocatori fuori. Diverse cose non hanno funzionato. Serve una mediana più solida”.

Con questa sconfitta la Salernitana rischia di compromettere la corsa al secondo posto e si presenta ai playoff con più interrogativi che certezze.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012