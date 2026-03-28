Cosmi: Cinque gol subiti danno senso di impotenza

Il tecnico della Salernitana, Fabio Cosmi, ha commentato con durezza la pesante sconfitta subita dai granata sul campo del Potenza (5-2), mettendo in evidenza le lacune della squadra in vista dei playoff.

“Fatico ad analizzare questa partita – ha spiegato Cosmi – abbiamo preso un gol assurdo in apertura. Poi siamo riusciti a ribaltarla, ma sul 2-1 abbiamo dato segnali di fragilità che l’avversario ha prontamente sfruttato. Prendere cinque gol dà un senso di impotenza e fa sembrare vanificato il lavoro svolto fino ad ora”.

Il tecnico ha evidenziato problemi di atteggiamento: “C’è stato un peccato di presunzione da parte della squadra, con un approccio superficiale alla gara. Queste batoste devono insegnare qualcosa. Avevo visto segnali preoccupanti già durante la settimana”.

Cosmi ha poi sottolineato le difficoltà dei singoli reparti: “Giornata negativa dei nostri difensori, positiva degli attaccanti. Non cerco giustificazioni, ma oggi avevamo tre giocatori fuori. Diverse cose non hanno funzionato. Serve una mediana più solida”.

Con questa sconfitta la Salernitana rischia di compromettere la corsa al secondo posto e si presenta ai playoff con più interrogativi che certezze.