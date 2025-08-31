Cosenza-Salernitana: le formazioni

Cosenza (3-5-2): Vettorel; D’Orazio, Caporale, Dalle Mura; Cimino, Kouan, Garritano, Ragone, Cannavò; Florenzi, Mazzocchi. A disp: Pompei, Rantuccio, Dametto, Barone, Ferrara, Contiliano, Rizzo Pinna, Begheldo, Achour, Arioli, Novello. All: Buscé
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Cabianca, Varone, Capomaggio, Knezovic, Villa; Achik, Inglese. A disp: Brancolini, Gisondi, Coppolaro, Nnamdi Ubani, Varone, Iervolino, Di Vico, Legowski, Achik, Ferrari, Tongya, Boncori. All: Raffaele
Arbitro: Mastrodomenico di Matera (Fracchiolla/Martinelli). IV uomo: Gemelli. FVS: Gatto