Cosa fare a Salerno nelle sere d’estate: il calendario di giugno tra centro e costiera

Quando arriva giugno, l’aria a Salerno cambia di colpo e il caldo si fa sentire fin dalle prime ore del mattino. Il lungomare Trieste si riempie di coppiette e gruppi di amici pronti a fare le ore piccole in strada. Le giornate si allungano e quasi nessuno ha più voglia di restare chiuso tra quattro mura con il condizionatore acceso al massimo.

Le piazze e i vicoli del centro storico diventano il punto di ritrovo preferito per chi cerca un po’ di svago facile. C’è sempre una scusa buona per bere una birra ghiacciata all’aperto o per mangiare un gelato sui gradini del duomo.

Il mese apre ufficialmente la stagione delle feste estive, e porta tanta musica e una sana dose di confusione allegra tra le vie della città. La brezza marina spazza via il sudore accumulato in ufficio, e invita tutti a fare due passi senza badare troppo all’orologio.

Il centro storico si trasforma in un salotto letterario

L’appuntamento che apre la stagione è il Salerno Letteratura Festival, in programma dal 13 al 20 giugno. Per otto sere consecutive piazze, cortili e chiese del centro antico ospitano incontri con autori, letture e dibattiti, tutti a ingresso gratuito.

La prolusione inaugurale si tiene nell’Atrio del Duomo, uno dei luoghi più belli della città, e da lì il programma si dirama tra Largo Barbuti, il Convitto Nazionale e gli altri spazi storici.

Il bello del festival non sta solo negli ospiti (scrittori, giornalisti e studiosi da tutta Italia), ma nel modo in cui la manifestazione invita a camminare tra i vicoli. Ci si sposta da un incontro all’altro a piedi, con una sosta per un aperitivo in via dei Mercanti o una granita ai tavolini di piazza Sedile del Campo. Il calendario completo, con orari e sedi aggiornate, è consultabile sul portale della cultura del Comune di Salerno, utile anche per gli eventi delle settimane successive.

Tra un’uscita e l’altra: le serate lente sul terrazzo

Non tutte le sere di giugno si passano in giro. Dopo un fine settimana intenso tra festival e concerti, molti salernitani scelgono di rallentare: una cena sul balcone, due chiacchiere con gli amici, una serie tv con il ventilatore acceso. C’è chi organizza tornei di carte in terrazzo (la scopa e il burraco restano intramontabili da queste parti) e chi preferisce la versione digitale dello stesso passatempo, magari con una partita ai giochi da casinò online, da vivere con la stessa leggerezza di una serata tra amici e con un occhio al gioco responsabile.

Le serate casalinghe hanno anche un vantaggio pratico: a giugno i parcheggi in centro scarseggiano e il traffico verso la costiera nei weekend mette alla prova la pazienza di chiunque. Alternare uscite e sere tranquille è la strategia migliore per godersi il mese senza arrivare a luglio già stanchi.

Musica dal vivo al Parco dell’Irno e sulle colline

Per chi ama i concerti all’aperto, la seconda metà del mese è il momento giusto. Dal 25 al 27 giugno il Limen Salerno Festival anima il Parco dell’Irno con tre serate di musica: si parte con il rap d’autore di Rancore e Murubutu accompagnati dalla Moon Jazz Band, per chiudere con l’energia folk della Bandabardò e la scrittura di Roberto Colella.

I concerti iniziano alle 18, orario perfetto per arrivare con calma e trovare posto sul prato.

In parallelo, dal 23 giugno prende il via il Festival delle Colline Mediterranee alla Tenuta dei Normanni, con un omaggio di Pierdavide Carone alle canzoni di Ivano Fossati come serata d’apertura. La posizione collinare regala un panorama sul golfo che, da solo, vale il biglietto.

Per orientarsi tra sagre e appuntamenti dell’ultimo minuto in provincia, la sezione weekend di SalernoToday pubblica ogni settimana una mappa aggiornata degli eventi.

La costiera al tramonto: Ravello, Vietri e il solstizio

Giugno è anche il mese in cui riparte il Ravello Festival, la storica rassegna che porta musica classica e non solo sui terrazzamenti di Villa Rufolo.

Raggiungere Ravello in serata via mare trasforma il viaggio in parte dell’esperienza, con la luce del tramonto sulla costa a fare da scenografia.

Per chi è più propenso alla città, può puntare su Vietri sul Mare, a dieci minuti da Salerno, per una passeggiata tra le botteghe di ceramica e una cena vista golfo. E per una serata diversa dal solito c’è il solstizio d’estate al Giardino della Minerva, il 21 giugno.

L’antico orto botanico apre i suoi terrazzamenti con attività esperienziali a ciclo continuo, tra profumi di erbe officinali e vista sul mare.

Gli appuntamenti da segnare

Per chi vuole organizzarsi in anticipo, di seguito un recap dei punti fermi del mese in ordine di data: