Coppa Italia: Rigori amari per la Scafatese

CAMPOBASSO. 6

SCAFATESE. 4 (d.c.r.)

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Apsits; Cristallo (60’ Pierno), Papini, Celesia, Coccia (85’ Capoferri); Pellitteri, Agazzi, Fogliata (91’ Di Vico); Stoppa (45’ Oliveira Prado); Carfora (45’ Gargiulo), Bifulco.

A disposizione: Spurio, Gargiulo, Oliveira, Di Vico, Pierno, Blasi, Capoferri, Aragona.

All: Devis Mangia

SCAFATESE (3-5-2): Becchi; Guerra, Scognamiglio, Suhs; Faiello (70’ Palmieri), Toscano (70’ Convitto), Tripi, De Chiara (55’ Emmausso), Ortisi (83’ Brunet); Volpicelli, Molinaro (55’ Proia).

A disposizione: Forte, Proia, Esposito, Convitto, Novella, Brunet, Palmieri, Terribili, De Michele, Emmausso, Longo

All: Giovanni Ferraro

RETI: 66’ Bifulco, 92’ Emmausso

SEQUENZA RIGORI:

Oliveira Prado (C) – GOL

Emmausso (S) – GOL

Bifulco (C) – GOL

Proia (S) – FUORI

Agazzi (C) – GOL

Convitto (S) – GOL

Gargiulo (C) – GOL

Palmieri (S) – PALO

Arbitro: Matteo Cavacini di Lanciano

Assistenti: Michele Nappi di Latina e Alessandro Ceci di Frosinone

Quarto ufficiale: Nicolò Dorillo di Torino

Note: Ammoniti: 47’ Faiello (S), Pierno (C). Calci d’angolo 2-3. Recupero: 3’ pt, 4’ st

Così come per la scorsa stagione i penalty sono fatali per i canarini che, ancora una volta, terminano il cammino in Coppa Italia a causa dei tiri dal dischetto, vanificando anche un pareggio preso in pieno recupero con le unghie e con i denti. I tiri dagli undici metri premiano così il Campobasso di Mangia.

Serata di esperimenti per Ferraro che parte con 3-5-2 con Becchi tra i pali, Guerra, Scognamiglio e Suhs in difesa, Ortisi e Faiello quinti, quest’ultimo scelto in extremis dopo un problema nel riscaldamento per Novella, centrocampo composto da Toscano, Tripi e De Chiara a sostegno della coppia Volpicelli – Molinaro. Dopo una prima frazione a reti inviolate, in equilibrio sia nel risultato che sul piano del gioco, il Campobasso trova il guizzo con il bolide di Bifulco dalla distanza al 66’. Ferraro ridisegna la sua creatura riproponendo il 4-2-3-1 con gli inserimenti di Convitto, Emmausso e Palmieri. I cambi danno i loro frutti, i canarini alzano i ritmi e in pieno recupero trovano il pareggio con Emmausso. Si va ai rigori che, però, a causa degli errori di Proia e Palmieri, risultano fatali. Il Campobasso va avanti, la Scafatese saluta la Coppa Italia per la stagione 2026/2027

PRIMO TEMPO

11’ Tentativo dalla distanza di De Chiara che si alza poco sopra la traversa

25’ Errore di impostazione della retroguardia canarina, ne approfitta Carfora che si invola verso la porta di Becchi ma spara altissimo

29’ Altra conclusione di Carfora, questa volta Becchi blocca agevolmente

38’ Bifulco scatta sul filo del fuorigioco ma non riesce, con il suo incrocio di destro, a sorprendere l’estremo difensore canarino

43’ Bella transizione offensiva ospite: Volpicelli va via a Coccia e allarga per Ortisi, cross teso deviato leggermente da Celesia, Molinaro prova a colpire di destro ma non trova lo specchio

SECONDO TEMPO

50’ Bordata mancina di Fogliata, Becchi ancora una volta blocca

58’ Trivela di Cristallo troppo centrale per impensierire il portiere gialloblù

60’ All’ora di gioco Becchi è invece miracoloso nel distendersi sulla destra e dire di no al destro di Fogliata

63’ Angolo di Volpicelli, sul secondo palo svetta Scognamiglio che trova benissimo il tempo ma manca il bersaglio grosso di pochi centimetri

66’ Campobasso in vantaggio: questa volta Becchi non può nulla sul missile terra ara dai 20 metri di Bifulco, potente e preciso, che va a spegnersi nell’angolino alto. 1-0

67’ Dopo nemmeno un minuto Scafatese vicinissima al pareggio, Emmausso scatta in posizione regolare, controlla la sfera e prova un pallonetto che supera Apsits ma termina a lato

87’ Brunet prova a pescare il jolly dalla distanza, conclusione alta

92’ Pareggio della Scafatese: azione sviluppata sulla sinistra, Palmieri crossa e Emmausso di sinistro il varco che sorprende Apsits. 1-1

94’ Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Si va ai calci di rigore.

Dal dischetto i calciatori padroni di casa sono implacabili, per i canarini sbagliano Proia e Palmieri, i gialloblù terminano il cammino in Coppa.