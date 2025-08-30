Corteo per Gaza al Lido di Venezia, organizzatori: "Siamo oltre 5mila" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Villammare festival, iPremio speciale Banca Monte Pruno
Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiede applausi per l’amico-rivale
Sinner-Shapovalov, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta
Corteo per Gaza al Lido di Venezia, organizzatori: “Siamo oltre 5mila”
Ultim'ora Nazionale

Corteo per Gaza al Lido di Venezia, organizzatori: “Siamo oltre 5mila”

  • Agosto 30, 2025
  • 0
  • 74
  • 1 Min Read
Corteo per Gaza al Lido di Venezia, organizzatori: “Siamo oltre 5mila”

(Adnkronos) – "Siamo oltre 5mila al corteo". Così gli organizzatori della manifestazione pro-Palestina al Lido di Venezia alla partenza del corteo. Tra i volti noti presenti, tra gli altri, Zerocalcare, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Laura Poitras, Roberto Zibetti e Ottavia Piccolo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025