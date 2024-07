Corriere dello Sport: “Non sarà Fontana l’allenatore della Salernitana”

La Salernitana potrebbe rivedere la decisione di ingaggiare Gaetano Fontana come nuovo allenatore, incarico che fino a ieri sera sembrava certo. Emerse problematiche nelle ultime ore stanno spingendo la società a rivalutare le opzioni disponibili.

Gianluca Petrachi, direttore sportivo, è al lavoro per trovare una soluzione e domani, insieme all’amministratore delegato Maurizio Milan, terrà una conferenza stampa alle 16 presso lo stadio Arechi. Non è garantito che venga annunciato il nuovo allenatore durante l’incontro, con le probabilità attualmente al 50%. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sue edizione on line.

Tra i fattori che potrebbero aver influito sulla scelta di Fontana ci sono le critiche dei tifosi e il fatto che l’allenatore calabrese aveva già rinnovato il contratto con il Latina lo scorso maggio. Fino a ieri sera l’accordo sembrava concluso, ma la situazione è cambiata.