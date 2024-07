Al via l’Amalfi Coast Music & Arts Festival

di Olga Chieffi

Si suona e si canta dappertutto etra i diversi festival al taglio del nastro non poteva mancare Amalfi Coast Music & Arts Festival, ideato da Felice Cavaliere. Cento artisti, americani e partenopei, tra coristi, musicisti e solisti, insieme per un concerto dedicato alla pace, stasera, nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli alle ore 18. A riunirli è l’Amalfi Coast Music & Arts Festival, per un evento realizzato grazie alla collaborazione del Rotary Club Napoli Est e che apre la XXVII edizione della rassegna multiculturale itinerante organizzata dal Center of Musical Studies di Washington. Sarà Anthony Blake Clark a dirigere il concerto che vedrà schierati per l’occasione coristi giunti da vari stati degli Usa, accompagnati da musicisti napoletani e dall’organista Matthew Steynor, in scena con il soprano Sarah Hayashi ed il mezzosoprano Magdalena Wór, per l’esecuzione del “Gloria” di Vivaldi, del “Laudate Dominum” di Mozart e del “Regina Coeli” dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni. Il Gloria in Re Maggiore RV 589 per soli, coro e orchestra fu una delle prime composizioni vocali di musica sacra composte da Vivaldi tra il 1713 e il 1714. In questo periodo Vivaldi prestava la sua opera all’Ospedale della Pietà di Venezia, un orfanotrofio femminile, sostituendo l’ex Direttore del Coro Francesco Gasparini che dovette lasciare l’incarico per malattia e aveva il compito insieme al maestro di canto Pietro Scarpati di comporre nuove musiche per il Coro della Pietà. Il Gloria esuberante, pieno di carattere, sfarzoso, dimenticato per anni, fu riscoperto nel 1920 da Alfredo Casella, che lo ripropose al pubblico nel 1939 a Siena durante “La Settimana di Vivaldi”. Si proseguirà, quindi con i Vesperae Solennes de Confessore K339 di Wolfgang Amadeus Mozart. Cuore dell’intera composizione e rifugio di un’intimità soggettiva già superbamente libera dagli orpelli della rettorica ritualistica è il celebrato «Laudate Dominum», un’aria per soprano che sfuma delicatamente il proprio arco lirico entro un suggestivo alone corale, su un molle accompagnamento di sestine. Giustamente di tale passo è stato scritto che “non si preoccupa affatto di essere ‘religioso’ ed è di tale incanto sonoro e di tale espressione poetica che difficilmente, e forse soltanto nella Serenata di Schubert op. 135 per contralto e coro femminile si potrà trovare l’eguale” (Einstein). Finale con il Regina Coeli dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni “Regina Coeli, laetare”, con l’ingresso di Santuzza che canta da sola si passa all’ “Inneggiamo il Signor non è morto…”, seguita dalle risposte di Mamma Lucia e del coro. Gli stessi artisti, stavolta sotto la guida di Stan Engebretson, saranno i protagonisti dell’emozionante Independece Day Concert che, giovedì 4 luglio, nei Giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori alle ore 21, dove il festival fa base, celebrerà la ricorrenza statunitense con brani di diverse tradizioni musicali americane. L’evento è ad ingresso libero come tutti gli appuntamenti della lunga stagione pianistica che seguirà, dal 7 al 29 luglio, con concerti a Maiori, Minori e Cava de’ Tirreni. Anche questa estate la Divina Costa sarà invasa da pianisti in arrivo da tutti i continenti, autorevoli accademici e giovani prodigi della tastiera, guest performers e studenti, per condividere le loro differenti esperienze musicali, tra masterclass, esecuzioni e attività culturali in luoghi che hanno ispirato generazioni di artisti. Questo è lo spirito dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, portato avanti da quasi trent’anni dai suoi direttori Sasha Katsnelson e Leslie Hyde, e che si rinnova di stagione in stagione con una straordinaria community creativa.Tra gli altri, tornano pianisti del calibro di Boris Berman, in concerto il 9 luglio alle ore 19 alla Badia di Cava de’ Tirreni, Ursula Oppens attesa il 12 nella chiesa di San Domenico a Maiori alle ore 21, Jerome Lowenthal il giorno seguente nella stessa location costiera, alle ore 21, Hong Xu il 25 nella metelliana chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo e delle Anime del Purgatorio alle ore 19. Accanto alle star della tastiera, spazio in cartellone anche per giovani talenti che si avvicenderanno in numerosi recital programmati a Minori, nella piazzetta Maggiore Garofalo il 15 e il 21 luglio e a Maiori, tra la chiesa di San Domenico 14, 23, 24, 28 luglio ed il salone degli affreschi di Palazzo Mezzacapo 8, 16 e 29 luglio.