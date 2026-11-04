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Corazza: “Senza imprese forti non riusciremo a raggiungere obiettivi Green Deal”

  • Novembre 4, 2026
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Corazza: “Senza imprese forti non riusciremo a raggiungere obiettivi Green Deal”

(Adnkronos) – “L’Europa si è resa conto che deve dialogare di più con le imprese, che non può esserci una transizione energetica senza una base industriale forte, senza innovazione e investimenti. Oggi l’approccio deve essere più carota e meno bastone, volendo intendere il bastone con le regole. Togliere burocrazia, completare il mercato interno sulla base del rapporto di Enrico Letta One Market e consentire alle imprese europee di esprimere tutto il loro potenziale. Senza imprese europee forti non riusciremo a raggiungere gli obiettivi del Green Deal”. Così Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo. 

Elezioni midterm negli Stati Uniti. “Credo – sottolinea Corazza – che l’americano medio non abbia apprezzato l’allontanarsi dalle sponde dell’Atlantico. Siamo alleati storici, oltretutto in un momento così complicato, con autocrazie che minacciano le democrazie liberali. Mi aspetto un atteggiamento più conciliante da parte dell’amministrazione Trump, che finora non è stata amica né del clima né dell’Europa”.  

Mentre per quanto riguarda la campagna elettorale in Italia e il ruolo dell’Europa, Corazza ricorda che “noi siamo uno Stato fondatore dell’Unione. L’anno prossimo saranno i 70 anni dalla firma dei Trattati di Roma. Quindi – esorta – l’Italia si senta meno alienata e più protagonista di una Europa che senza di noi obiettivamente non va da nessuna parte”.  

economia

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