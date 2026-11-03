Controne, Amministrative, spuntano i primi nomi

Si chiama “Insieme ora” il nuovo progetto politico che si prepara a scendere in campo a Controne in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Un nome che racchiude la volontà di costruire un percorso condiviso, fondato sulla partecipazione, sul dialogo e sul coinvolgimento della comunità. A raccontare lo spirito dell’iniziativa è anche il simbolo scelto dalla lista: la piazza principale del paese, con il suo caratteristico zampillo, i quattro lecci che la incorniciano e le panchine. Un luogo simbolico, da sempre punto di incontro e confronto tra generazioni, teatro della vita quotidiana e custode della memoria collettiva. La presentazione ufficiale si è svolta proprio nella piazza del paese, nel giorno di Ognissanti, alla presenza di oltre un centinaio di cittadini che hanno accolto con entusiasmo la nascita del nuovo soggetto politico. Un primo appuntamento pubblico che segna l’avvio del percorso elettorale e che, nelle intenzioni dei promotori, rappresenta anche l’occasione per riportare al centro del dibattito politico le esigenze della comunità, le prospettive di sviluppo e il futuro del territorio. A guidare la lista sarà Donato Perillo, conosciuto da tutti come “Danny”, 45 anni, medico psichiatra in servizio presso l’ospedale di Oliveto Citra. La sua candidatura è stata condivisa all’unanimità dai componenti del gruppo, che hanno individuato nella sua figura il punto di riferimento attorno al quale costruire una proposta amministrativa per i prossimi cinque anni. A presentarlo ufficialmente è stato Alfonso Martiello, presidente del neonato Comitato elettorale, che ne ha sottolineato le qualità umane e professionali. «Umile e mai arrogante, cordiale e mai attizzoso, leale e mai falso, stimato per la sua professionalità», ha dichiarato Martiello, evidenziando le ragioni che hanno portato alla scelta del candidato sindaco. «Voluto e benvoluto da tutti – ha aggiunto – abbiamo scelto lui per la guida del governo di Controne per i prossimi cinque anni, anche perché, parodiando Pino Daniele, “ll’aria s’adda cagnà!”». Un’espressione che sintetizza la volontà di cambiamento rivendicata dal gruppo e il desiderio di aprire una nuova fase nella vita politica e amministrativa del paese. Nel suo intervento, Perillo ha intrecciato riflessioni politiche, ricordi personali e un forte sentimento di riconoscenza verso la comunità nella quale è cresciuto. Il candidato sindaco ha delineato la propria idea di paese, immaginando una Controne più giusta, onesta e unita, nella quale il rispetto reciproco possa tornare a rappresentare il fondamento dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Un progetto che, almeno nelle intenzioni, vuole partire prima di tutto dalle persone, recuperando il valore dell’ascolto e della partecipazione. Perillo ha infatti posto l’accento sulla necessità di ricostruire un clima di armonia e collaborazione, superando le divisioni e favorendo un confronto capace di coinvolgere l’intera comunità, al di là delle differenti appartenenze e sensibilità politiche. Non è mancato un passaggio particolarmente personale sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la candidatura. Una scelta che il medico ha raccontato non soltanto come impegno politico, ma anche come gesto di gratitudine nei confronti del paese e delle persone che hanno accompagnato il suo percorso di vita. Perillo ha spiegato di essersi candidato per «restituire qualcosa alla vita che mi ha dato tanto e dire grazie a chi mi ha permesso di essere quello che oggi sono, ovvero la mia famiglia, gli anziani per il sapere che mi hanno trasmesso, i ragazzi più grandi di me, e in generale tutta la gente di questo paese nelle cui vie sono cresciuto e dove, giocando, ho imparato a sognare». Parole che restituiscono il legame con le proprie radici e che pongono al centro della candidatura il senso di appartenenza a una comunità. Un sentimento che Perillo intende tradurre in un impegno concreto, mettendo a disposizione del paese la propria esperienza personale e professionale. Il candidato ha quindi richiamato il valore della responsabilità individuale e collettiva, sottolineando come l’impegno amministrativo debba essere interpretato soprattutto come una forma di servizio. Da qui il dovere morale e politico «di fare la mia parte, perché credo che ciascuno di noi debba contribuire, nel suo piccolo, alla costruzione di un mondo migliore dedicando una parte del proprio tempo agli altri». Un messaggio che punta a restituire centralità alla dimensione civica della politica, intesa non come terreno di contrapposizione personale, ma come strumento attraverso il quale contribuire al benessere collettivo e alla crescita del territorio. La nascita di “Insieme ora” apre dunque una nuova fase nel percorso verso le elezioni amministrative di Controne. Nei prossimi mesi il gruppo sarà chiamato a trasformare i principi annunciati durante la presentazione in una proposta programmatica, individuando priorità, interventi e obiettivi da sottoporre al giudizio degli elettori. Al centro del progetto, almeno in questa prima fase, emerge la volontà di recuperare il senso di comunità e ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione. Dialogo, rispetto, giustizia, gentilezza e armonia sono i valori indicati dai promotori come punti di partenza per un cambiamento che ritengono necessario dopo anni segnati, a loro giudizio, da un clima di divisione. La sfida, adesso, sarà tradurre questi propositi in contenuti amministrativi concreti e dimostrare che l’unità richiamata nel nome della lista possa diventare un metodo di governo. Intanto, con la presentazione di Donato Perillo, la campagna elettorale entra nel vivo e Controne comincia a guardare al prossimo appuntamento con le urne.