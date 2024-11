Consiglio regionale approva legge per terzo mandato De Luca

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge che permette al governatore Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione Campania. La proposta di legge, presentata dal consigliere regionale di Azione Giuseppe Sommese, è stata approvata con 33 voti favorevoli, 16 voti contrari e un astenuto. La legge recepisce la norma nazionale contenuta nella legge numero 165 del 2 luglio 2004, che pone il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione, prevedendo però che “il computo dei mandati decorra da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Il “conteggio” dei mandati di De Luca da presidente della Regione Campania parte così da quello attualmente in corso, iniziato con l’elezione del 2020, e non da quello iniziato con la sua prima elezione nel 2015. In tal modo De Luca può nuovamente candidarsi alla presidenza della Regione Campania alle elezioni regionali del 2025. I consiglieri dei gruppi di centrodestra, che hanno espresso voto contrario, hanno annunciato ricorso al Tar. Ha espresso voto favorevole anche Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale e iscritta al gruppo misto dopo essere uscita dal Movimento 5 Stelle, per il quale era stata candidata presidente alle elezioni regionali del 2015 e del 2020.