Unico, il sindacato dei commercialisti

Nasce a Salerno la associazione Unico, un sindacato di commercialisti trasversale che ha a cuore il futuro della professione e che rivolge particolare attenzione ai giovani e agli interessi di categoria. Il presidente per il prossimo triennio sarà Liliana Bonadies, che avrà al suo fianco il direttivo composto da Angela Lapenta, in qualità di Vice-Presidente, Vincenzina Laudisio in qualità di in qualità di Tesoriere, Michela Gaudino, in qualità di Segretario e Giustina Baratta, in qualità di Consigliere. L’obiettivo – dichiara il presidente Bonadies – è quello di sviluppare in ottica costruttiva azioni a tutela di una categoria sempre più pressata da crescenti responsabilità, con una particolare attenzione alla parità e all’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione, al fine di valorizzare ogni individualità e capacità! Salerno con la sua associazione parteciperà il prossimo 07/11 all’assemblea nazionale del Sindacato Unico – Unione Italiana Commercialisti, presieduta dal dott. Domenico Posca, convocata per il rinnovo delle cariche sociali e, soprattutto, per programmare le prossime attività sindacali da mettere in campo, anche alla luce delle recenti difficoltà e istanze rappresentate dalla categoria e, ad oggi, totalmente inascoltate dalle Istituzioni. “La creazione di una nuova Associazione è sempre sintomo di vitalità di una Categoria – commenta il Presidente dell’Odcec Salerno Agostino Soave – siamo lieti che anche a Salerno prenda corpo una sigla già presente a livello nazionale e che sicuramente fornirà al nostro Ordine nuovi spunti per proseguire nella missione di tutela della nostra professione e per contribuire alla sua crescita”.