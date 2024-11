La città di Salerno si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Angelo Trimarco, critico d’arte, filosofo e giornalista, spentosi all’età di 83 anni. Nato a Catanzaro l’8 aprile 1941, Trimarco lascia un’eredità profonda nel mondo della critica d’arte italiana per il rigore del suo pensiero e per la passione che ha guidato il suo impegno accademico presso l’Università degli Studi di Salerno. I funerali si terranno mercoledì 6 novembre nella chiesa di San Pietro.