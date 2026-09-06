Congresso Fi: Carrazza. si impedisce la mia candidatura

«A 48 ore dalla scadenza per la presentazione delle candidature, il Partito nazionale non ha ancora risposto alle mie controdeduzioni che ho formalmente presentato esattamente un mese fa sulla mia candidatura alla Segreteria regionale di Forza Italia e, cosa ancora più grave, non mi ha messo nelle condizioni materiali di raccogliere le firme necessarie. Non siamo più davanti a una semplice anomalia procedurale: siamo di fronte a un gravissimo vulnus democratico». Lo dichiara Alessandro Carrazza, consigliere comunale di Sala Consilina, responsabile di Forza Italia per il Vallo di Diano e candidato alla Segreteria regionale del partito. «Sono iscritto a Forza Italia dal 1994, ne ho vissuto la storia, le battaglie e la presenza sul territorio. Oggi mi viene sostanzialmente impedito persino di concorrere. Non chiedo favori: pretendo che mi sia consentito di esercitare un diritto politico e che siano gli iscritti, non apparati o decisioni prese a monte, a stabilire chi debba guidare Forza Italia in Campania». «Non credevo – prosegue Carrazza – di fare tanta paura al segretario regionale uscente da dover ricorrere a ogni mezzo pur di impedire la mia partecipazione al congresso. Ma quando per essere certi di vincere si deve impedire a un avversario interno persino di presentarsi, non si celebra un congresso: si svuota il congresso della sua stessa funzione democratica». «È una pagina che mortifica la storia liberale di Forza Italia e che rischia di produrre una ferita politica profonda. Un partito liberale non teme il confronto, non seleziona gli avversari e soprattutto non chiude le porte a chi ne fa parte fin dalla nascita. Chi pensa di dimostrare forza impedendo una candidatura sta dimostrando, al contrario, una straordinaria debolezza politica». «Fino all’ultimo minuto continuerò a pretendere il rispetto delle regole e dei diritti degli iscritti. Mi appello al segretario nazionale Antonio Tajani per garantire un congresso vero bloccando questa ignobile commedia prima che si trasformi in tragedia.E qualcuno dovrà assumersi, politicamente e nelle sedi competenti, la responsabilità di quanto sta accadendo», conclude Carrazza.