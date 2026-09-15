Concordia, De Luca annuncia progetto per piazza e sottopiazza

di Erika Noschese

Potrebbero prendere il via a breve i lavori di riqualificazione di piazza della Concordia e del sottopiazza. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dei lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione della rotatoria di via Vinciprova, un nodo strategico per la viabilità cittadina. «Su piazza della Concordia abbiamo già avviato un lavoro di progettazione per rifare tutta la piazza. Si tratta di un finanziamento di una quarantina di milioni che ho stanziato io come Regione per rifare piazza della Concordia e il sottopiazza, e per liberarci di alcuni residui di spacciatori che abbiamo ancora nel sottopiazza. Piazza della Libertà: faremo un altro lavoro che potrete vedere fra qualche giorno – ha detto il primo cittadino –. Rifacciamo anche lì l’impianto di illuminazione. Non ce la facciamo per San Matteo a illuminare tutto, ma ce la facciamo sicuramente a illuminare il diamante, cioè la punta di piazza della Libertà che era coperta dall’acqua, che era totalmente abbandonata». L’amministrazione comunale è al lavoro anche sul fronte della viabilità, con la collaborazione dei Nuclei operativi speciali (Nos), «per fare blocchi stradali e contrastare le moto che fanno le corse di notte. Abbiamo già sequestrato quattro moto che andavano in giro con le marmitte sfondate, a fare rumore e a fare corse. Stiamo verificando se, con il Codice della strada in vigore, possiamo mettere dei dossi. Ci sono opinioni diverse sulla pericolosità dei dossi, ma intanto cominciamo a fare il lavoro di controllo sulla viabilità, soprattutto sulle moto che vanno in giro con le marmitte sfondate». Come anticipato, nella serata di ieri è stata inaugurata la nuova rotatoria di via Vinciprova, interessata da un intervento di restyling incentrato su tre direttrici fondamentali: sicurezza stradale, efficienza energetica e decoro urbano. Per incrementare gli standard di sicurezza, l’impianto viario è stato dotato di moderni dispositivi Ledblok integrati nella struttura della rotatoria, abbinati a un nuovo sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza. La combinazione di queste tecnologie garantisce un’elevata visibilità sia nelle ore notturne sia in condizioni meteorologiche avverse, delimitando chiaramente gli spazi di manovra e riducendo i rischi di incidente. Un’attenzione particolare è stata riservata alla resa estetica e alla valorizzazione ambientale dell’area. L’illuminazione è stata potenziata non solo sulla sede stradale, ma anche nell’area prospiciente la rotatoria, grazie alla posa strategica di faretti a terra alla base delle alberature esistenti e di quelle di nuova piantumazione. Questa soluzione permette di creare un suggestivo effetto scenografico notturno, migliorando al contempo la percezione di sicurezza dell’intera zona. A completamento dell’opera, sia all’interno della rotatoria sia sul terrapieno prospiciente, è stato realizzato un nuovo impianto idrico dedicato. L’impianto consentirà un’irrigazione costante ed efficiente del manto erboso e delle essenze arboree, garantendo il mantenimento del verde pubblico e preservando nel tempo il decoro dell’area, senza sprechi di risorsa idrica. Il sindaco ha chiarito che si tratta della prima rotatoria completamente ristrutturata e illuminata anche per motivi di sicurezza, interventi che avranno il duplice scopo di «aumentare la bellezza dei quartieri, per fare lavori che danno dignità urbana a Salerno – ha aggiunto –. In questo caso abbiamo dovuto fare un lavoro molto impegnativo perché, come potete vedere, di fronte alla rotatoria c’è praticamente un’area verde che era completamente abbandonata, dove c’era un accampamento di rom. La notte c’era un po’ di tutto. Si era fatta una discarica in quell’area. Abbiamo dovuto ripulire tutto, rifare tutto, rifare il verde pubblico, abbiamo illuminato tutto e tinteggiato il muro. Abbiamo realizzato una piccola villa comunale, ma mi pare, come dire, un effetto estremamente gradevole. Quindi, venendo dai due tunnel che abbiamo a Torrione, abbiamo davvero l’immagine di una città europea di grandissima dignità». Intanto, Vincenzo De Luca ha annunciato che la piscina per le riprese subacquee in area Asi non sarà più realizzata: «C’è stato l’attuale assessore regionale alla Cultura che ritiene, ma non ho mai ricevuto una nota scritta, che sia tecnicamente superata. Io non ho notizie di merito su questo. So solo che stiamo perdendo tempo e abbiamo perso un altro anno di tempo. Se avete curiosità, fategli qualche domanda di merito», ha detto il primo cittadino. Nel frattempo, ieri mattina, a Palazzo di Città, si è tenuta la presentazione degli interventi stradali in area Asi, con l’ex presidente della Giunta regionale della Campania che ha annunciato anche la realizzazione di un parco fotovoltaico per favorire il risparmio energetico del Comune. «Mi auguro che vada avanti un progetto che avevo immaginato, finanziato dal presidente della Regione, che riguarda la piattaforma del farmaco regionale, cioè la gestione informatizzata del farmaco per tutta la sanità regionale. Poi partiremo entro l’anno con Porta Est, cioè questo grande viale monumentale che dall’area industriale arriva fino allo stadio Arechi e che dovrebbe essere l’asse monumentale su cui realizzare poi 10-15 alberghi nell’area turistica della nostra città», ha aggiunto il primo cittadino.