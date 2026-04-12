Roccapiemonte, il 17enne Francesco Correale Alfiere della Repubblica

Francesco Correale, 17enne di Roccapiemonte, ha ottenuto il riconoscimento di Alfiere della Repubblica da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella, per “Impegno e senso di solidarietà” mettendosi al servizio della sua comunità per salvare vite umane.
Il giovane volontario del nucleo di Protezione civile del Comune di Roccapiemonte, nel novembre 2022, partecipò ai soccorsi per l’esondazione del torrente Solofrana.
“Ero appena tornato da scuola – ricorda Francesco Correale – quando l’allora coordinatore Carmine Senatore mi chiamò per chiedere un aiuto. C’era da liberare la strada e mettere in sicurezza gli ospiti di una casa di riposo. Mi precipitai subito sul luogo dell’allagamento, c’erano persone che rischiavano di perdere la vita e da volontario diedi il mio contributo”.
Nelle motivazioni che gli sono valse il prestigioso riconoscimento, vengono evidenziati “l’altruismo, il senso civico, l’attaccamento al territorio e la spiccata capacità di collaborazione”.
Un modello positivo, elogiato anche dal sindaco Carmine Pagano. “Ancora una volta i giovani di Roccapiemonte dimostrano di avere a cuore il bene sociale e in particolare della nostra comunità”, le parole del primo cittadino che nelle scorse ore ha fatto visita a volontari, guidati dal coordinatore Umberto Cerrato.