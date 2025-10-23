Con Cirielli la lista Unione di Centro-Dc

In occasione delle elezioni regionali in CAMPANIA, del prossimo 23 e 24 novembre, è stato siglato un importante accordo elettorale tra Unione di Centro, Democrazia Cristiana e Movimento Pensiero Popolare Italiano La lista che concorrerà con la denominazione ”Unione di centro – Democrazia cristiana, Cirielli presidente”, si riconosce nei valori del Partito Popolare Europeo e nella tradizione del cattolicesimo democratico. Gli stessi valori sono alla base dell’azione politica del Movimento Pensiero Popolare Italiano, con il quale si è registrata una forte sintonia programmatica e culturale. Su queste basi, e in virtù di una visione condivisa delle priorità per lo sviluppo della CAMPANIA, la lista ”Unione di Centro – Democrazia Cristiana, Cirielli Presidente” ha manifestato la volontà di accogliere candidati indipendenti, espressione del Movimento Pensiero Popolare Italiano, valorizzandone l’impegno, la presenza territoriale e il contributo ideale. Pensiero Popolare Italiano ha accolto con favore tale apertura, riconoscendo in essa un gesto di responsabilità e un’opportunità per rafforzare, anche in ambito regionale, una proposta politica ispirata ai principi del popolarismo, della sussidiarietà e della dottrina sociale della Chiesa. Questa alleanza rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una nuova area politica moderata, popolare e cattolica, in grado di offrire risposte concrete alle esigenze dei cittadini, nel solco di una tradizione politica che ha dato un contributo fondamentale alla crescita civile e democratica del Paese. L’obiettivo condiviso è quello di proporre un progetto credibile, coerente e radicato nei valori, capace di restituire fiducia nella buona politica e di promuovere lo sviluppo della CAMPANIA attraverso competenza, serietà e impegno.