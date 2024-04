Comune dispone incremento del trasporto pubblico (solo in parte)

di Erika Noschese

Salerno città turistica? Forse. Ma solo in parte, nonostante le tante richieste da parte di strutture alberghiere ed extralberghiere, attività commerciali e ristorative che spesso fanno i conti non solo con l’assenza di clientela ma anche di turisti e visitatori, impossibilitati a raggiungere diversi quartieri del capoluogo di provincia. In occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio, infatti, l’amministrazione comunale di Salerno ha disposto un incremento del servizio di trasporto pubblico su gomma. Il Comune ha stanziato poco più di 2mila euro per Busitalia Campania, gestore del trasporto pubblico locale per garantire il servizio delle linee 5 e 19 in occasione delle due festività. Oltre al normale servizio di trasporto già in vigore durante le festività, è prevista l’attivazione, complessivamente, di 24 corse aggiuntive sulle Linee 5 (circolare Zona Industriale-Ligea-Zona Industriale) che garantirà il servizio nella fascia oraria 8-21.10 e 19 (Salerno Vinciprova-Croce) che percorrerà la città dalle 8.25 alle 18.50. «Queste corse supplementari mirano a migliorare l’accessibilità al servizio di trasporto pubblico dei viaggiatori durante i giorni festivi, consentendo loro di spostarsi agevolmente all’interno della città», ha comunicato Busitalia Campania, sottolineando che «il potenziamento del servizio di trasporto pubblico integra il programma di esercizio dei servizi aggiuntivi finanziati con risorse proprie dal Comune di Salerno e rappresenta una significativa opportunità per Busitalia Campania che costantemente mira a soddisfare le esigenze di mobilità della comunità salernitana, garantendo un’esperienza di viaggio più accessibile, efficiente, confortevole e sostenibile per cittadini e turisti anche durante i giorni festivi». Dunque, stando a quanto disposto dall’amministrazione Napoli il piano adottato servirà a garantito l’accesso in città mentre le altre zone del capoluogo, rioni collinari in primis, continueranno ad essere isolati nei giorni di festa, costretti a fare ricorso a mezzi privati o servizio taxi, con un incremento notevole dei costi. Di fatti, si tratta di un potenziamento del tpl ma solo su carta. Quella del trasporto pubblico, soprattutto nei giorni festivi, è una problematica non da poco conto che si verifica puntualmente nei giorni festivi: l’azienda infatti già da qualche anno ha ridotto drasticamente le corse, lasciando scoperti interi quartieri. Con l’apertura dell’aeroporto la situazione potrà solo peggiorare ma la speranza è di garantire un servizio taxi adeguato che possa andare a riempire i vuoti lasciati dal trasporto su gomma.