ComoLake, Noci: "Serve commissario straordinario per transizione digitale"
Carlo sempre più al passo con i tempi, ora cerca un esperto di marketing per Sandringham
Galletti (Novo Nordisk Italia): “Sostenibilità è centrale, noi impegnati per zero emissioni al 2045”
Menopausa vista da ‘lui’, solo 40% è informato sui cambiamenti di ‘lei’
Food, Orlandi (Aigrim-Fipe): “Chiediamo decontribuzione aumenti contrattuali”
ComoLake, Noci: “Serve commissario straordinario per transizione digitale”

  • Ottobre 16, 2025
  • 1 Min Read
ComoLake, Noci: “Serve commissario straordinario per transizione digitale”

(Adnkronos) – "Per l'Italia serve un commissario straordinario" per la transizione digitale "perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasformazione digitale, c’è molto da fare". Lo ha detto oggi Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, intervenuto alla plenaria del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  "Dobbiamo auspicare – ha poi aggiunto – che l’assetto organizzativo degli enti locali segua i principi che rappresentano l’intelligenza artificiale: economie di rete e big data. Dobbiamo superare questa infausta architettura a 8000 enti locali definita da Napoleone". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

