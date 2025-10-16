Comolake, Fedeli (Istat): "Con Ai Deda Next dati certificati fruibili e accessibili a collettività" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Comolake, Nobile (Agid): “Dibattito che c’è oggi su Ai si basa su rischi, ma rimane ausilio”
Sollecito: “Neanche assoluzione toglie il marchio a innocente, lo vedo anche in Garlasco”
Terzo settore, cooperativa Pepita scelta per iniziativa ‘Connessioni al Femminile’ di Baci Perugina
Comolake, Santacroce: “Quantum Lake iniziativa collegata anche ad altri progetti”
Ultim'ora Nazionale

Comolake, Fedeli (Istat): “Con Ai Deda Next dati certificati fruibili e accessibili a collettività”

  • Ottobre 16, 2025
  • 0
  • 32
  • 2 Min Read
Comolake, Fedeli (Istat): “Con Ai Deda Next dati certificati fruibili e accessibili a collettività”

(Adnkronos) – "Istat produce informazioni che riguardano i fenomeni che ci interessano, tematiche che pubblichiamo sul sito istituzionale. Avevamo la necessità di rendere questi dati fruibili e accessibili, ci siamo fatti aiutare dall'AI, ma dovevamo capire come governarla". Lo dice Massimo Fedeli, capo del dipartimento sviluppo metodi tecnologie Istat, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, parlando di AI-Istat Data, una nuova chat intelligente basata su intelligenza artificiale generativa, integrata nella piattaforma IstatData, sviluppata per l'Istituto Nazionale di Statistica da Deda Next, società del Gruppo Dedagroup specializzata nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. Una soluzione, sottolinea Fedeli, che "ha un grande potenziale, soprattutto per il futuro: vorremo capire come fare interagire la piattaforma con agenti esterni, l'obiettivo finale è mettere a disposizione della collettività queste informazioni". La soluzione ideata è nata da "una sfida proposta da Fedeli – spiega Fabio Meloni, Ceo di Deda Next – che ha chiesto qualcosa di operativo e funzionante nel lavoro di tutti i giorni. Questo è stato il cuore del progetto, abbiamo utilizzato la tecnologia open Ai e Microsoft come base di partenza, ma il nostro lavoro è stato lavorare sui prompt in modo che si potesse arrivare a una ricerca sui dati Istat che potesse essere fatta semplicemente da chiunque e in grado dei restituire dati affidabili e certificati", conclude Meloni. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025