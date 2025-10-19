Como-Juve 2-0, Kempf e Paz stendono i bianconeri - Le Cronache
Como-Juve 2-0, Kempf e Paz stendono i bianconeri

  • Ottobre 19, 2025
Como-Juve 2-0, Kempf e Paz stendono i bianconeri

Il Como batte la Juventus per 2-0 nel match della settima giornata della Serie A oggi 19 ottobre. I lariani si impongono con i gol di Kempf e Paz. Con il successo, la formazione di Fabregas aggancia i bianconeri a 12 punti. La Juve di Tudor non esce dalla crisi di gioco e risultati: i torinesi in campionato incassano la prima sconfitta e sono senza vittorie da 4 gare. Tra Serie A e Champions League, la Juve non vince da oltre un mese: l'ultimo successo risale al 13 settembre. Il Como sblocca il risultato alla prima occasione. Al 4', Kempf si inserisce all'altezza del secondo palo sul cross di Paz: la difesa della Juve dorme, il difensore tedesco può insaccare per l'1-0. La Juve di Tudor offre il solito copione proposto nell'ultimo mese. Difesa 'allegra', manovra involuta, si punta quasi tutto sul talento di Yildiz. I torinesi provano a spingere e creano chance con Yildiz, Koopmeiners, Conceicao e Thuram: la mira però non è una qualità dei bianconeri e Butez non deve effettuare nemmeno una parata per difendere la propria porta. Dall'altra parte, le amnesie della retroguardia ospite regala occasioni in serie al Como. Morata spreca due ghiotte occasioni al 29' e al 31', Moreno spaventa Di Gregorio al 34', Vojvoda spreca il raddoppio prima dell'intervallo. Il copione non cambia granché nella ripresa. La qualità del gioco della Juve è 'rivedibile', il Como si rende pericolosissimo appena accelera. Al 56' Di Gregorio respinge il tiro di Vojvoda, Caqueret potrebbe appoggiare il pallone del 2-0 ma spreca clamorosamente. Il sipario sul match cala al 79'. Paz, innescato da Perrone, salta senza nessun problema Cambiaso e buca Di Gregorio sul secondo palo: 2-0, game over. 
