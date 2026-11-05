'Combattenti Stato Maschile', ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Fenice, a rischio la prima di Fedora: confermato lo sciopero Obesità, associazioni pazienti: “Servono fondi dedicati per garantire le cure” Radiologia e Ai, oggi a Milano apre il 52esimo congresso Sirm Semeraro (Rilegno): “Nel 2025 2 milioni di tonnellate di legno avviate a riciclo” ‘Combattenti Stato Maschile’, ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba Lazio, presentata mostra ‘Bellezza imperfetta’ sulla collaborazione tra Pasolini e Dante Ferretti Lavoro, nel Lazio solo il 68,9% dei giovani adulti è occupato ma il terziario è tra i più dinamici d’Italia Ucraina, Meloni scrive a Costa: “E’ necessario parlare con una sola voce” Usa, Stanley Johnson: “Vittoria Dem una delle situazioni migliori per Gb, visti anche i nuovi rapporti con l’Ue” Malattie rare, integratori e nutraceutici: “I clinici chiedono più evidenze scientifiche” Dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano ‘Artigiano in Fiera’, attesi circa 2.700 artigiani da circa 80 Paesi Ladro si addormenta nella casa che ha svaligiato: i carabinieri lo svegliano e lo arrestano Fenice, a rischio la prima di Fedora: confermato lo sciopero Obesità, associazioni pazienti: “Servono fondi dedicati per garantire le cure” Radiologia e Ai, oggi a Milano apre il 52esimo congresso Sirm Semeraro (Rilegno): “Nel 2025 2 milioni di tonnellate di legno avviate a riciclo” ‘Combattenti Stato Maschile’, ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba Lazio, presentata mostra ‘Bellezza imperfetta’ sulla collaborazione tra Pasolini e Dante Ferretti Lavoro, nel Lazio solo il 68,9% dei giovani adulti è occupato ma il terziario è tra i più dinamici d’Italia Ucraina, Meloni scrive a Costa: “E’ necessario parlare con una sola voce” Usa, Stanley Johnson: “Vittoria Dem una delle situazioni migliori per Gb, visti anche i nuovi rapporti con l’Ue” Malattie rare, integratori e nutraceutici: “I clinici chiedono più evidenze scientifiche” Dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano ‘Artigiano in Fiera’, attesi circa 2.700 artigiani da circa 80 Paesi Ladro si addormenta nella casa che ha svaligiato: i carabinieri lo svegliano e lo arrestano
Ultim'ora Nazionale

‘Combattenti Stato Maschile’, ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba

  • Novembre 5, 2026
  • 0
  • 48
  • 1 Min Read
‘Combattenti Stato Maschile’, ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba

(Adnkronos) –
A quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, i cosiddetti ‘Combattenti dello Stato Maschile’, che hanno firmato la mail (in italiano, avente per oggetto ‘Segnalazione di una minaccia’) che ha fatto scattare l’allarme bomba su due voli da Helsinki e da Dublino diretti a Roma, fanno parte di un gruppo che si connota per contenuti a forte carattere omofobo, razzista e misogino.  

Inserita nella galassia del ‘maschilismo radicale’ e ispirata all’ideologia ‘incel’ (‘involuntary celibate’, vale a dire ‘celibe involontario’), questa formazione è da tempo all’attenzione dei nostri apparati di sicurezza e di intelligence ed è stata inserita in Russia nella lista dei movimenti illegali di matrice estremista e terrorista. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025