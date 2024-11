Colantuono ritrova Maggiore

di Marco De Martino

SALERNO – Un piccolo raggio di sole squarcia l’atmosfera cupa che sta accompagnando la Salernitana verso la decisiva sfida contro la Carrarese. Colantuono infatti ha ritrovato Giulio Maggiore Il centrocampista ieri pomeriggio è tornato a lavorare regolarmente in gruppo e si candida a rientrare almeno nella lista dei convocati del match di domani. Sempre a parte invece Ernesto Torregrossa e Franco Tongya. Terapie e piscina per Nicola Dalmonte e Lilian Njoh. La seduta di rifinitura in vista del match contro i toscani è fissata per stamane alle 10 sempre al Mary Rosy. A seguire, con inizio alle 12:15, mister Stefano Colantuono incontrerà i giornalisti in conferenza stampa pre-partita presso la sala stampa dell’Arechi. Per quanto riguarda la formazione iniziale, Colantuono dovrebbe ripartire dal 5-3-2 impiegato a Reggio Emilia contro il Sassuolo con capitan Sepe che riprenderà posto tra i pali. Stojanovic, che ha scontato il turno di stop per squalifica, tornerà a presidiare la corsia destra con Ghiglione che potrebbe essere dirottato dalla parte opposta al posto di Jaroszynski. I tre centrali saranno ancora Bronn, Ferrari e Ruggeri. A centrocampo Reine-Adelaide potrebbe insidiare uno tra Tello e Soriano mentre Maggiore dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. In attacco il tandem Verde-Wlodarczyk dovrebbe strappare la riconferma: in panchina Simy, Braaf e Kallon. Come è ormai noto, si giocherà in un Arechi dal clima spettrale. Oltre alla preannunciata diserzione di 15’ da parte della tifoseria granata, la prevendita procede a rilento con un dato che è ai minimi storici da diversi anni a questa parte. Fino a ieri sera infatti sono stati emessi, per Salernitana-Carrarese, solamente 1.750 tagliandi (di cui 107 ospiti). Un dato che, sommando i poco più di quattromila abbonati (ammesso che vengano tutti…) portano le presenze a quota seimila.