Max Pagano: Non pago il fitto per una questione di principio

Casa occupata abusivamente dal 2019. È quanto accade a Salerno, raccontato dalle telecamere di “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento di Rete4 condotto da Mario Giordano. «Ho smesso di pagare per un fatto di principio. Mi sono “inceppato” io mentalmente», ha detto Max Pagano, noto deejay salernitano che prova a giustificare le sue azioni: vivere abusivamente in un appartamento non suo, senza pagare il fitto alla proprietaria dal 2019. Una situazione al limite dell’incredibile che porta la donna a vivere un profondo e perenne stato di malessere dettato proprio dall’impossibilità di poter rientrare in possesso di un bene, acquistato con i sacrifici di una vita e messo in fitto per avere un’entrata mensile fissa. Pagano è conosciuto nel mondo della movida locale, frequenta regolarmente i locali esibendosi in consolle. Nonostante il lavoro, però, si ostina a vivere da abusivo con motivazioni al limite dell’assurdo. «Non sappiamo più cosa dire, vogliamo semplicemente indietro il nostro bene, una cosa sacrosanta», ha dichiarato il marito di Giuseppina Navarra, proprietaria dell’abitazione. Quando la donna riceve in dono dal padre l’abitazione, Max Pagano con la mamma vivevano già lì con un contratto transitorio per la durata di un anno, scaduto ad ottobre 2019. «È in quel momento che iniziano i miei problemi, non mi hanno più pagato», ha raccontato la donna. Di tutta risposta, Pagano dichiara candidamente di «essersi stufato di pagare» e da cinque anni vive in quello stabile senza versare un euro di fitto. Su di lui pendono due sentenze del tribunale di Salerno che ha imposto lo sfratto, prima nel mese di aprile 2023 e successivamente, con una seconda sentenza, nel 2024. Alle telecamere di “Fuori dal Coro”, Pagano dice di parlare con l’avvocato per poi accusare i proprietari di non aver effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tra pavimentazione e caldaia. «Devono essere i figli ad occuparsi della signora, non io», ha detto la signora Giuseppina che si confronta con Pagano, il quale conferma di essere alla ricerca di una nuova sistemazione perché intenzionato ad andar via in tempi rapidi. «Se la signora si fosse comportata diversamente, non saremmo arrivati a questo punto e lo posso assicurare», ha aggiunto Pagano provando a giustificare un atteggiamento che non ha alcuna giustificazione, parlando di «un fatto di principio» nella decisione di non pagare per cinque anni. A dare man forte alle parole dell’uomo della notte è la sua compagna che continua ad assecondare gli atteggiamenti dell’uomo. Il debito attualmente ammonta a oltre 24 mila euro. er.no