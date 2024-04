Colantuono: Retrocessione? Era questione di tempo

Sereno e rassegnato ai microfoni di Dazn Stefano Colantuono che analizza la sconfitta di Frosinone e la retrocessione: “Perdiamo con tre gol di scarto dove non ho visto questa differenza in campo. La matematica era solo una questione di tempo, certo non ci eravamo illusi. Mi dispiace per il risultato. Abbiamo creato tanto, qualche episodio da rivedere, quando sei ultimo sei un po’ il pulcino messo li. I ragazzi ci hanno messo tutto. La società ha il tempo per programmare, la tifoseria non retrocede. Da queste annate nate male si possono creare le basi per il futuro di immediata riscossa. Le analisi della stagione le farà la dirigenza. Delle annate storte capitano a tutte, ora bisogna ricompattarsi. Ci sono dei profili interessanti in squadra, poi la proprietà deciderà. Dobbiamo motivarci per le prossime, non possiamo regalare nulla a nessuno, degni della maglia di indossare.”