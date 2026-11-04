Clima, Marinali (Utilitalia): "Aggregare operatori più piccoli e unire forze di fronte a crisi" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Trump deriso sui social: valanga di meme dopo la sconfitta alle elezioni di Midterm Youssef Siher e Sagia Hammoud, raccolta fondi per sostenere le spese legali: già superati i 18mila euro Napoli, torna al cimitero e trova il loculo della madre occupato da un’altra salma Famiglia nel bosco, Palmieri (Inpef): “Su Catherine realtà alterata, ingiusto biasimare scelta di accogliere sua testimonianza” Midterm, Bassetti e Pregliasco: “Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza” Napoli, allarme del procuratore Gratteri: “Mancano 10 gip, a Natale arriveremo a 2000 richieste di misure cautelari ferme” Università degli Studi Link conferisce a Luca Beccari il premio ‘Eccellenza Economia, Salute e Società’ Clima, Marinali (Utilitalia): “Aggregare operatori più piccoli e unire forze di fronte a crisi” Innovazione, Smau Milano 2026 premia Sea Vision e PlanEat per welfare aziendale Energia, Dell’Acqua (Arera): “Autosufficienza per ridurre vulnerabilità crisi geopolitiche” Costa (Ieg): “Come organizzatori di Ecomondo diamo l’esempio sui temi green” Ispra a Ecomondo, le strategie per rigenerare i suoli e proteggere il mare﻿ Trump deriso sui social: valanga di meme dopo la sconfitta alle elezioni di Midterm Youssef Siher e Sagia Hammoud, raccolta fondi per sostenere le spese legali: già superati i 18mila euro Napoli, torna al cimitero e trova il loculo della madre occupato da un’altra salma Famiglia nel bosco, Palmieri (Inpef): “Su Catherine realtà alterata, ingiusto biasimare scelta di accogliere sua testimonianza” Midterm, Bassetti e Pregliasco: “Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza” Napoli, allarme del procuratore Gratteri: “Mancano 10 gip, a Natale arriveremo a 2000 richieste di misure cautelari ferme” Università degli Studi Link conferisce a Luca Beccari il premio ‘Eccellenza Economia, Salute e Società’ Clima, Marinali (Utilitalia): “Aggregare operatori più piccoli e unire forze di fronte a crisi” Innovazione, Smau Milano 2026 premia Sea Vision e PlanEat per welfare aziendale Energia, Dell’Acqua (Arera): “Autosufficienza per ridurre vulnerabilità crisi geopolitiche” Costa (Ieg): “Come organizzatori di Ecomondo diamo l’esempio sui temi green” Ispra a Ecomondo, le strategie per rigenerare i suoli e proteggere il mare﻿
Ultim'ora Nazionale

Clima, Marinali (Utilitalia): “Aggregare operatori più piccoli e unire forze di fronte a crisi”

  • Novembre 4, 2026
  • 0
  • 41
  • 2 Min Read
Clima, Marinali (Utilitalia): “Aggregare operatori più piccoli e unire forze di fronte a crisi”

(Adnkronos) – “Ormai non parliamo più di emergenza climatica, ma di una nuova normalità. Quest’anno si è registrato un aumento delle temperature medie ad agosto di 3,5 gradi. E la prima risorsa cui si guarda quando c’è una crisi climatica è l’acqua. Il settore ha fatto investimenti importantissimi per garantire la resilienza dei sistemi idrici, ma la logica è quella di garantire investimenti che consentano l’accumulo della risorsa idrica nei periodi in cui questa è più abbondante, quindi in autunno e in inverno, e poi il rilascio di questa risorsa nei periodi più carenti, quindi in estate”. Così Barbara Marinali, vicepresidente vicario di Utilitalia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre. Investimenti “in un territorio italiano che è molto frammentato dal punto di vista delle gestioni idriche”, osserva.  

“Le gestioni idriche vengono in genere fatte da operatori molto piccoli a livello locale, specialmente al Sud. Quindi quello che noi promuoviamo è l’aggregazione, cioè cercare di crescere dimensionalmente in forme che poi saranno decise dai vari territori – sottolinea Marinali – Abbiamo siglato un patto molto importante, in occasione della recente assemblea del settore, che ci vede uniti nella resilienza con 65 firmatari”. Quanto ai fondi del Pnrr, Marinali evidenzi che “sono stati un’iniezione di liquidità per il settore che ci ha rimesso e ci ha concesso di portare gli investimenti a un livello estremamente elevato, in linea con quelli dell’Europa. Abbiamo investito oltre il 95% dei fondi stanziati, ora bisogna mantenere un livello di risorse costanti, anche piccolissime da parte pubblica”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025