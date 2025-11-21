Claps (Avs): Vinceremo grazie ai giovani

SALERNO. Chi non si è risparmiato minimamente in questa marcia di avvicinamento alle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi è stato sicuramente Leonardo Maria Claps, candidato di Alleanza Verdi Sinistra, protagonista di un estenuante tour de force da Nord a Sud della Provincia di Salerno. Il tutto in attesa della chiamata alle urne, dalla quale si decideranno le sorti della Regione Campania e degli stessi candidati che hanno deciso di scendere in campo nel tentativo di provare la scalata a Palazzo Santa Lucia.

Ultimi giorni di campagna elettorale. Come li sta vivendo ?

“Nel complesso è stata una campagna elettorale dura, che personalmente mi ha visto impegnato in diversi territori della Provincia di Salerno. Una campagna che ha prosciugato energie fisiche e mentali, ma che tuttavia mi ha regalato belle soddisfazioni dal punto di vista del riscontro e del calore ricevuto dalle persone che ho incontrato privatamente, nelle piazze e nei luoghi pubblici. Il mio compito è stato quello di provare a trattare temi vicini alle esigenze della gente, cercando di coinvolgerli e renderli partecipi della politica nel tentativo di riavvicinarli alle istituzioni”.

Lei ha dichiarato che i giovani saranno determinanti per la vittoria del centrosinistra. Da cosa giunge questa convinzione?

Soprattutto in considerazione del fatto che proprio i giovani sembrano essere distanti dalla politica. “Confermo questa mia dichiarazione. Saranno proprio i giovani a determinare la nostra vittoria, la vittoria di Fico e del centrosinistra. Quello che ho notato negli incontri che hanno caratterizzato la mia campagna elettorale è stato l’avvicinamento di giovani appartenenti alla fascia di età tra i 18 e i 25 anni. E’ soprattutto a loro che mi sono rivolto, a quell’universo al quale io mi sento di appartenere anche in considerazione delle esperienze professionali vissute all’Università degli Studi di Salerno, ambiente accademico frequentato per la maggioranza da studenti giovani in cerca di acquisire le basi e le conoscenze idonee a costruire il loro futuro. Tra i tanti temi che ho affrontato, mi sono molto soffermato sulla necessità di attuare concretamente una legge regionale che proprio il Governatore De Luca aveva introdotto, la numero 2 del 2 marzo 2020 recante disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari, la quale prevede che le sale giochi debbano essere collocate ad una distanza non inferiore 250 metri da scuole, oratori o altri luoghi definiti sensibili. Ebbene, se dovessi essere eletto mi batterò per fare in modo che tali disposizioni vengano rispettate su tutto il territorio regionale perché credo che, soprattutto nel mondo attuale, la crescita e l’educazione alla vita sociale, politica e lavorativa dei giovani debba avvenire in un contesto “salubre” che possa davvero favorire i processi cognitivi di un individuo senza che lo stesso venga raggiunto da influenze negative proveniente dall’ambiente esterno. Un impegno che manifesta ancora una volta la mia vicinanza al mondo dei giovani”.

Teme l’astensionismo nella due giorni di voto? “Visti e considerati i dati provenienti dalle ultime tornate al voto mi verrebbe di assumere un atteggiamento, quanto meno di preoccupazione per l’esercizio al diritto di voto. Tuttavia, credo che la maggior parte degli aventi diritto al voto, anche per il modo in cui noi candidati siamo intervenuti nel corso di questa campagna elettorale, si recherà alle urne per svolgere il proprio compito e scegliere liberamente coloro che dovranno rappresentarli per i prossimi cinque anni in Regione Campania”.

Quali sono i temi principali su cui lei sta incentrando la sua campagna in questi incontri elettorali?

“Ho affrontato soprattutto i temi che riguardano i giovani, tra cui la necessità di creare condizioni che possano favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro che riguarda il futuro di coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso di studi o un percorso professionale; la detassazione delle borse di studio per aiutare maggiormente le famiglie che fanno già enormi sforzi per mantenere i propri figli all’università; ed essendo io un esponente di Alleanza Verdi Sinistra ho anche affrontato il tema della decementificazione per lasciare più spazio alle aree verdi e offrire maggior respiro soprattutto nei grandi centri urbani dove si registra un più alto tasso di inquinamento derivante da fattori derivanti dall’opera dell’uomo”.

Dove chiuderà la sua campagna? E quali sono le sensazioni conclusive in relazione ai risultati di questa tornata. Quante chances ha Claps per essere eletto insieme a Fico Presidente del centrosinistra?

“Ho chiuso la mia campagna elettorale tra i giovani in un locale pubblico della Valle dell’Irno, assecondando il mio desiderio di ritornare nel luogo dove è situata l’Università degli Studi di Salerno e dove 25 anni fa ho dato inizio alla mia formazione culturale accademica e professionale. Un ritorno alle origini che sa tanto di romantico e allo stesso tempo mi ha restituito delle bellissime sensazioni per essermi ritrovato nel mio ambiente, quello dei giovani appunto. Sulla mia elezione non mi sbilancio. Dico solo che l’importante è che vinca Fico e il centrosinistra. Per quanto mi riguarda posso solo affermare di aver ricevuto un grande calore e affetto da coloro che mi hanno ascoltato in questa campagna elettorale, quindi mi posiziono in modalità “ottimismo” e incrociamo le dita”. Non resta altro che attendere il voto di domenica e lunedì al quale tutti i candidati, compreso Claps, vedono con fiducia e con occhio proiettato a Palazzo Santa Lucia.

Mario Rinaldi